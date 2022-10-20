Военное положение для новых регионов РФ и премия Сахарова народу Украины: новости СВО за
19 октября
Главные события этого дня — в коротком дайджесте
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Сегодня же Владимир Путин сообщил о введении военного положения в четырех регионах РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Подводим итоги 19 октября.
Военное положение
Во время собрания Совета безопасности Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Согласно указу, военное положение в регионах вводится с 20 октября. Президент заявил, что глав этих регионов наделят дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности, а также поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Полный текст указа мы публиковали в отдельном материале. Совфед уже утвердил указ президента на сегодняшнем заседании.
Также еще в восьми приграничных территориях вводится средний уровень опасности. Это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. На заседании Совбеза Владимир Путин рассказал о том, каким должно быть ежемесячное довольствие каждого мобилизованного рядового, а также о других подробностях введения военного положения. Всю информацию об этом мы собираем в текстовой онлайн-трансляции.
Закрытия границ не будет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал, будут ли закрывать границы страны из-за введения военного положения.
— Закрытие границ России в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется, — пояснил Дмитрий Песков.
Ранее мы рассказывали о том, что означает введение военного положения для обычных людей.
Поправки об отсрочке для многодетных отцов отклонили (но она будет)
Депутаты Госдумы на заседании 18 октября рассмотрели очередной законопроект, связанный с мобилизацией. Документ был ожидаемый — среди прочего в него ко второму чтению внесли поправки об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов. Однако именно эти поправки приняты не были.
— «Единая Россия» отказалась поддерживать наши поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов, — пишет в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. — 110 депутатов Госдумы проголосовали за поправки (КПРФ, ЛДПР, СР, «Новые люди»). Трое воздержались (ЕР). Остальные единороссы и вовсе не голосовали.
Несмотря на это, сегодня авторы поправок отправили их в регионы на заключение региональных законодательных собраний. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на сегодняшний день отменены решения о призыве более 9,5 тысячи многодетных отцов (трех и более детей). По его словам, они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.
— Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации, — сообщил Володин.
Новые удары по территории Украины
Министерство обороны РФ заявило о новых ударах по системам военного управления и энергетики Украины. По данным украинских СМИ, несколько взрывов прогремело в Киеве и Ивано-Франковской области. Воздушная тревога сегодня была объявлена на всей территории Украины — сообщалось о работе ПВО в Киеве, Полтавской и Черниговской областях.
Серия взрывов в Киеве, а позже и в других регионах Украины началась утром 10 октября. За два дня до этого взрыв прогремел на Крымском мосту, позже президент назвал его терактом, подготовленным украинскими спецслужбами. Во время визита в Казахстан на пресс-конференции Путин заявил, что больше не видит необходимости в дальнейших массированных ударах по территории Украины.
Эвакуация в Херсонской области
В Херсонской области утром началась эвакуация мирных жителей. Власти планируют эвакуировать примерно 50–60 тысяч человек. Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что перемещение мирных жителей на левый берег Днепра может занять около шести дней. По его словам, власть в Херсонской области передадут военным в рамках военного положения. Пересматривать действующий комендантский час (с 22:00 до 05:00) пока не будут.
Покидающим регион власти рекомендовали взять с собой документы, деньги, телефоны и ноутбуки, средства личной гигиены и одежду, аптечку и запас еды на два-три дня. При этом общий вес вещей не должен превышать 50 килограммов.
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Украинский народ получил премию Сахарова
Европарламент присудил премию Сахарова украинскому народу. Награда присуждена в знак поддержки борьбы народа Украины с Россией в ходе спецоперации. Денежный размер премии составляет 50 тысяч евро. Финалистами также были Джулиан Ассанж и организация «Комиссия правды» из Колумбии.
— Они отстаивают то, во что верят. Борются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство закона, — заявила глава Европарламента Роберта Метсола.
Премия Сахарова, учрежденная в 1988 году в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, считается главной наградой ЕС в области прав человека.