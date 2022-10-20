Военное положение для новых регионов РФ и премия Сахарова народу Украины: новости СВО за 19 октября

— Закрытие границ России в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется, — пояснил Дмитрий Песков.



Ранее мы рассказывали о том, что означает введение военного положения для обычных людей.



Поправки об отсрочке для многодетных отцов отклонили (но она будет)

Депутаты Госдумы на заседании 18 октября рассмотрели очередной законопроект, связанный с мобилизацией. Документ был ожидаемый — среди прочего в него ко второму чтению внесли поправки об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов. Однако именно эти поправки приняты не были.

