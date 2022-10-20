Спасайся кто может: куда сбежать из Сибири от приближающейся зимы и сколько это будет стоить

Еще одна разновидность «зимовщиков» — это владельцы недвижимости. Арендной платы с пары квартир (одна, например, досталась от родителей или бабушки с дедушкой, другую вы купили в ипотеку) уже вполне может хватить и на аренду жилья на новом месте, и на покупку продуктов. А таких людей немало.



Киргизия

Самый простой и доступный вариант: виза не нужна, билеты стоят дешево (в крайнем случае можно вообще доехать на машине), многие хуже или лучше понимают по-русски, и вообще найти общий язык с местными жителями будет проще, чем в более удаленных странах. Основной минус состоит в том, что после наплыва туристов из России в последний месяц цены на недвижимость по всей Средней Азии поднялись. Так, аренда однокомнатной квартиры в Бишкеке далеко от центра обойдется как минимум в 20 тысяч рублей. И такое предложение еще придется поискать. Цены в Киргизии тоже не то чтобы сильно ниже российских. Дешевле будут только фрукты и овощи. Зато долететь до Бишкека можно дешевле чем за 8000 рублей в одну сторону.