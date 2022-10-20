Спасайся кто может: куда сбежать из Сибири от приближающейся зимы и сколько это будет стоить
Несколько стран и городов на выбор — с ценами на жилье и билеты
Зима приближается (и дело не только в холоде). Сибиряки, конечно, умеют тепло одеваться, но некоторые уже сумели выработать в себе способность пережидать морозы в широтах, где теплая одежда не нужна в принципе. Мы подобрали несколько неизбитых вариантов для тех, кто может позволить себе уехать из родного Новосибирска на несколько месяцев.
Кому это может пригодиться
Далеко не все, выезжающие из Сибири на зимовку в теплые края, — это какие-то миллионеры. Такого рода «сезонная релокация» вполне подойдет специалистам, деятельность которых можно перенести в онлайн: тестировщики, разработчики, дизайнеры и
Еще одна разновидность «зимовщиков» — это владельцы недвижимости. Арендной платы с пары квартир (одна, например, досталась от родителей или бабушки с дедушкой, другую вы купили в ипотеку) уже вполне может хватить и на аренду жилья на новом месте, и на покупку продуктов. А таких людей немало.
Киргизия
Самый простой и доступный вариант: виза не нужна, билеты стоят дешево (в крайнем случае можно вообще доехать на машине), многие хуже или лучше понимают по-русски, и вообще найти общий язык с местными жителями будет проще, чем в более удаленных странах. Основной минус состоит в том, что после наплыва туристов из России в последний месяц цены на недвижимость по всей Средней Азии поднялись. Так, аренда однокомнатной квартиры в Бишкеке далеко от центра обойдется как минимум в 20 тысяч рублей. И такое предложение еще придется поискать. Цены в Киргизии тоже не то чтобы сильно ниже российских. Дешевле будут только фрукты и овощи. Зато долететь до Бишкека можно дешевле чем за 8000 рублей в одну сторону.
Индия (Гоа)
Банально, но до сих пор работает. Гоа предлагает сочетание относительно дешевого жилья и еды с наличием всё же какого-никакого сервиса. По крайней мере, найти место с доступом в интернет особой проблемы не составит. Плюс большое количество таких же приезжих со всего мира, что позволит не ощущать себя совсем уже чужаком. Электронную визу можно получить сразу на 3 месяца.
Цены на квартиры начинаются примерно с 10 тысяч рупий в месяц (7550 рублей). За столько, например, можно снять студию в городке Мапуса. До берега отсюда, правда, больше девяти километров, но зато недорого. Близость к океану будет стоить уже вдвое дороже. Но это в любом случае цена новосибирской однушки.
Цены на билеты из Новосибирска на ноябрь (с багажом) на «Авиасейлс» начинаются с 32 тысяч в один конец. Лететь, правда, придется аж с четырьмя пересадками. Что-то менее утомительное обойдется уже как минимум на десять тысяч дороже.
Таиланд
Эту страну уже давно облюбовали пенсионеры разного возраста. С одной стороны, человек здесь может пользоваться всеми базовыми достижениями современной цивилизации. С другой — не особенно напрягаться по поводу политических или религиозных местных особенностей. И вообще не очень напрягаться, как предпочитают жить сами тайцы. Отношение к иностранцам здесь довольно спокойное. Главное, не демонстрировать неуважение к их монарху. Визу можно получить в аэропорту (на месяц) и продлить потом за отдельные деньги.
Таиланд дает возможность выбора (особенно если заниматься поиском жилья на месте) — от совсем недорогих комнат в формате «койка, стол, туалет» до вполне комфортабельных квартир в жилых комплексах (кондо), где зачастую есть и бассейн, и фитнес-центр, и какие-то еще дополнительные услуги. В Паттайе, например, полно предложений в пределах 10 тысяч рублей в месяц.
Перелет недешев. Цены из Новосибирска начинаются с 50 тысяч рублей в один конец и с несколькими пересадками. Есть варианты чуть дешевле с пересадкой в Индии, но там потребуется отдельная виза.
Мексика
Главная проблема — дорогой перелет. Но если вы едете не на пару недель, а на всю зиму, то разница в цене уже не столь критична. Мексика, конечно, страна специфичная. Достаточно сказать, что именно здесь расположены два самых опасных города мира (Тихуана и Акапулько). Но страна достаточно велика, и в ней немало мест, где относительно спокойно и недорого. Главное — жить подальше от американской границы (где проходят потоки наркотрафика).
Уровень цен сопоставим с Россией. В городе Оахака (это Центральная Мексика) можно снять небольшую однокомнатную квартиру где-то в пределах 20 тысяч рублей в месяц. И это только те варианты, которые доступны через глобальные сервисы. Для относительно комфортного общения, конечно, неплохо хотя бы немного знать испанский. Но в целом Мексика довольно сильно американизирована, и на первое время хватит английского.
Цена перелета из Новосибирска начинается в ноябре от 75 тысяч рублей. Но есть нюанс: такая цена доступна только при наличии у вас действующей американской визы. Билеты с безвизовыми пересадками начинаются со 130 тысяч рублей.
Тем, кто намерен не просто переждать холода, а хочет переселиться в другую страну на более длительное время, может быть интересна история семейной пары из Новосибирска, которая переехала в Киргизию.