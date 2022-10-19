«Карту "Мир" не принимают нигде. Можно про нее забыть»: российский блогер — о жизни в Турции
Сергей поделился советами по оформлению ВНЖ и выбору жилья в Стамбуле
После начала частичной мобилизации многие россияне стали задумываться об отъезде из России. Пока одни собирают вещи и уезжают, другие мечутся в сомнениях: людей останавливает страх неизвестности.
Блогер из Екатеринбурга Сергей стал одним из тех, кто решился на переезд в Турцию. В своем телеграм-канале «Уралец в отключке» он рассказывает про то, к каким испытаниям должны быть готовы российские эмигранты.
Сергей уехал в Турцию в начале октября. Какое-то время он провел на юге страны, а потом перебрался в Стамбул. Екатеринбуржец решил обосноваться там надолго: снял жилье, заключив договор аренды на год, и сделал медицинскую страховку. В своем блоге он делится опытом оформления документов и другими организационными тонкостями.
По словам блогера, въезду россиян в Турцию никто не препятствует. На границе не задают никаких вопросов: пограничники молча ставят штамп в паспорт и отпускают.
Екатеринбуржец советует заранее подготовить деньги. Когда он переезжал, наличными вывезти из страны можно было не больше 10 тысяч долларов, но 15 октября президент Путин наделил Центробанк полномочиями выдавать разрешения на вывоз более крупных сумм в валюте.
Для безналичной оплаты в Турции блогер советует пользоваться картой платежной системы UnionPay. Ее выпускают разные банки, в том числе в рублях. Такую карту можно оформить всего за один день, но если запросить именную, ее придется ждать две недели.
— Карту «Мир» не принимают нигде. Можно про нее забыть, — лаконично оценил ситуацию Сергей.
Также блогер поделился советами по оформлению вида на жительство в Турции. Тем, кто собирается остаться там надолго, важно знать, что туристам можно находиться на территории страны не более 60 дней подряд. Чтобы продлить пребывание еще на месяц, придется пересечь границу и вернуться.
Для оформления ВНЖ нужно найти квартиру, оформить ИНН и другие документы, а затем заверить их у нотариуса. За его услуги придется заплатить примерно 6–7 тысяч рублей по текущему курсу.
По словам Сергея, вариантов жилья в Стамбуле много, но самые лакомые центральные районы в европейской части города недоступны для получения вида на жительство: есть квота на иностранцев. Однако если сделать ВНЖ «на стороне», то арендовать квартиру можно и в центре.
Сергей не рекомендует нанимать риелтора для поиска жилья — вместо этого лучше воспользоваться услугами переводчика, который договорится о просмотре и выпишет все нюансы, а затем будет дистанционно сопровождать встречи. Стоит такая услуга обычно 2000 рублей за 15 вариантов квартир.
Стоимость небольшой студии в новостройке в 45 минутах езды на метро от центра составляет около 30 тысяч рублей в месяц, но при заселении заплатить придется сразу за несколько месяцев и отдать депозит.
— Обговариваете условия, торгуетесь. Из-за ажиотажа многие берут оплату за3/6/12 месяцев вперед и не один, а сразу два депозита — всё индивидуально, — поделился Сергей.
Также в своем телеграм-канале уралец рассказывает о том, что и по каким ценам можно купить в турецких магазинах и на рынках. К примеру, за килограмм куриной тушки в прибрежном городе Фетхие просят 105 рублей, за 2 килограмма муки — 72 рубля, за 500 граммов твердого сыра — 174 рубля, а полулитровую бутылку воды и вовсе можно купить за 5–9 рублей. Правда, привычные российскому потребителю товары найти сложно.
— Все ищут родные продукты (творог, колбасу — она тут очень плохая, гречку и пр.). Электронные сигареты и компоненты тут не купить (продажа нелегальна, но ввоз разрешен) — продаются с рук в 4–5 раз дороже, чем в России, — рассказал Сергей.
А вот с обстановкой в жилых домах в Турции всё сложнее. Екатеринбуржец рассказал, что центрального отопления в Турции не встретишь, об обогреве жилья нужно думать самим, а это всегда дорого. Со звукоизоляцией тоже есть проблемы, особенно в старом жилом фонде. В таких домах слышно даже, как соседи мешают сахар в чае или кашляют.
Сергей отмечает, что в Турции сейчас большой спрос на русскоязычных специалистов, в том числе на риелторов (нужна лицензия), переводчиков, автомехаников, врачей, репетиторов-учителей, сопутствующих специалистов и сервис.
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