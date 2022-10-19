«Карту "Мир" не принимают нигде. Можно про нее забыть»: российский блогер — о жизни в Турции

После начала частичной мобилизации многие россияне стали задумываться об отъезде из России. Пока одни собирают вещи и уезжают, другие мечутся в сомнениях: людей останавливает страх неизвестности.



Блогер из Екатеринбурга Сергей стал одним из тех, кто решился на переезд в Турцию. В своем телеграм-канале «Уралец в отключке» он рассказывает про то, к каким испытаниям должны быть готовы российские эмигранты.