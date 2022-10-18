Кремль: Путин пока не планирует подписывать указ об окончании частичной мобилизации

В Кремле рассказали, что, хотя отдельные регионы уже констатируют, что мобилизационное задание выполнено, указа президента РФ об окончании частичной мобилизации пока нет.

— Минобороны для каждого региона установило мобилизационные показатели по численности. Регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились. Что касается президентского указа — в настоящий момент его нет. Мы будем вас информировать, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.