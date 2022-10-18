Кремль: Путин пока не планирует подписывать указ об окончании частичной мобилизации
Ранее Владимир Путин заявлял, что она завершится в течение двух недель
В Кремле рассказали, что, хотя отдельные регионы уже констатируют, что мобилизационное задание выполнено, указа президента РФ об окончании частичной мобилизации пока нет.
— Минобороны для каждого региона установило мобилизационные показатели по численности. Регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились. Что касается президентского указа — в настоящий момент его нет. Мы будем вас информировать, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также Дмитрий Песков ответил на вопрос, могут ли в рамках указа президента быть установлены новые пороги по количеству мобилизованных.
— Там не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе, до 300 тысяч человек, — ответил пресс-секретарь президента.
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Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября 2022 года. 14 октября, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Астане, глава государства заявил, что частичная мобилизация в России завершится в течение двух недель.
На данный момент об окончании частичной мобилизации заявили уже несколько российских регионов. 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил об окончании частичной мобилизации в столице РФ.