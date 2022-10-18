Новосибирец получил статус цифрового кочевника в Кыргызстане — что это значит и какие привилегии дает

Программист из Новосибирска получил статус цифрового кочевника при переезде из России в Кыргызстан. Она позволяет получить бесплатную визу на год с возможностью продления и ряд других преимуществ перед обычным гостем страны.



— Мы с супругой решили покинуть страну после объявления частичной мобилизации. Из ряда стран мы выбрали Кыргызстан именно из-за программы «Цифровой кочевник». По прибытии я пришел в местный МФЦ (тут он называется ЦОН), сдал необходимые документы и получил этот статус в течение двух рабочих дней, — рассказал Егор (он попросил изменить имя и не указывать компанию, где работает).

