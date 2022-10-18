Новосибирец получил статус цифрового кочевника в Кыргызстане — что это значит и какие привилегии дает
В стране действует государственная программа для представителей IT-индустрии
Программист из Новосибирска получил статус цифрового кочевника при переезде из России в Кыргызстан. Она позволяет получить бесплатную визу на год с возможностью продления и ряд других преимуществ перед обычным гостем страны.
— Мы с супругой решили покинуть страну после объявления частичной мобилизации. Из ряда стран мы выбрали Кыргызстан именно из-за программы «Цифровой кочевник». По прибытии я пришел в местный МФЦ (тут он называется ЦОН), сдал необходимые документы и получил этот статус в течение двух рабочих дней, — рассказал Егор (он попросил изменить имя и не указывать компанию, где работает).
В качестве места жительства супруги выбрали Бишкек. Стоимость аренды в столицы с сентября подросла: город оказался не готов к наплыву россиян, говорит Егор. Снять дешевую квартиру практически нереально: программист с супругой заплатили за первый месяц 1000 долларов (квартира трехкомнатная), за последующие договорились с хозяйкой отдавать по 750 долларов.
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Программа «Кочевник» введена правительством Кыргызстана в августе 2022 года. Представители профессий в сфере IT (подробная информация о программе доступна на сайте правительства Кыргызстана) из ряда стран, включая Россию, могут получить бесплатную визу сроком на год (она стоит 225 долларов), она распространяется и на членов семьи.
Айтишнику-гостю по этой программе выдается электронный документ о присвоении статуса «Цифровой кочевник». Он освобождает от обязательств зарегистрироваться по месту жительства, получать разрешение на работу, дает возможность регистрации юридических лиц (фирмы или ИП), автоматически присваивает местный аналог ИНН. Статус можно впоследствии продлить еще на год. При этом работать на правительство или местные фирмы необязательно. Действует программа до конца 2023 года.
Он продолжил работать дистанционно по своему профилю на предыдущем месте работы. Ранее его супруга рассказала НГС о плюсах и минусах жизни в Бишкеке.