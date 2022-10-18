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Военный самолет упал в Ейске

Горит дом, слышны взрывы: что происходит в Ейске после крушения самолета — страшные кадры очевидцев

Рассказываем и показываем всё, что известно о трагедии в Краснодарском крае

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Вечером 17 октября во дворе многоэтажного дома в Ейске упал военный самолет. Предполагаемая причина крушения — возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж успел катапультироваться, но после падения самолета на месте ЧП начался сильный пожар. Огонь охватил все девять этажей жилого дома.

Что происходит в Ейске после крушения самолета и что рассказывают местные жители — смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.

— Там страшное. Полностью горит полдома с первого по девятый этаж. Постоянно [слышны] взрывы, вылетают окна. Всё вокруг оцеплено. Машины не пропускают в ту сторону, — рассказали очевидцы нашим коллегам из 161.RU, которые ведут онлайн-репортаж с места событий.

По предварительным данным, пострадали 130 квартир. Есть погибшие. Многоэтажку отключили от коммуникаций, соседнюю — эвакуировали. Заведено уголовное дело.

Все новости о крушении самолета читайте в отдельном сюжете.

АвиакатастрофаПадение самолета
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