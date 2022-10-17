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Как живут и зарабатывают возле огромного озера Чаны — видео с дорогами из соли и безлюдными берегами

НГС побывал на восточном берегу озера, которое местные называют морем

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В середине осени съемочная группа НГС побывала в Барабинском районе, у восточного берега легендарного новосибирского озера Чаны. Это самое большое озеро Западной Сибири, которое в туристический сезон привлекает толпы отдыхающих.

Мы взглянули на озеро, начинающееся сразу за огородами домов в селе Новоярково, а также проехали до крошечной деревни Староярково, где осталось не более 20 жилых домов. Основной заработок в этих местах — рыбалка, охота и сопровождение туристов к островам (в озере Чаны их насчитывается не менее 70).

Читайте наш репортаж о том, как пульсирует озеро Чаны и хватит ли у него ресурса накормить всех желающих.

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