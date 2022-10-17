К каким трудностям нужно готовиться россиянам при получении виз
Эксперт рассказала, с какими трудностями сталкиваются россияне при оформлении виз
Оформлять «шенген» и другие визы в современных реалиях россиянам стало дороже и дольше. Некоторые страны вообще запретили въезд на свою территорию с туристическими целями. Куда во время спецоперации устремились бизнесмены, в какие страны легче всего получить «шенген» и что такое «виза заложника», MSK1.RU рассказала руководитель центра «Все визы» Дарья Алешина.
Как сейчас дают «шенген»
Жизнь в России подразделяется на этапы: до пандемии и после, до СВО и во время нее, до референдумов и после. Хотим мы этого или нет, но это всё влияет на то, как людям дают визы.
Немцы 4 октября ввели изменения в требованиях к документам по оформлению виз. Они стали требовать выкупленные билеты и частично оплаченное проживание. Плюс медстраховку, выписанную страховой компанией Евросоюза. В итоге всех, кто был записан на сдачу документов на
В целом ситуация с невыдачей «шенгена» раздутая. К примеру Эстония. Когда она перестала выдавать визы, все всполошились. Но вспомните, что было во время пандемии, когда визы перестали выдавать все, кроме Греции. Да, прибалты больше не дают «шенген», но это больше ударило по тем, кто ездил в Латвию и Литву по выходным как в магазин и оформлял визы самостоятельно.
То, что перестала давать визы и пускать туристов Финляндия, — не сюрприз. В финский визовый центр и так было сложно попасть, запись туда пропала еще в июне. И поймать ее было чем-то из области фантастики.
Мы рекомендуем оформлять визу в ту страну, куда планируется поездка, чтобы не портить себе визовую историю. Проще всего записаться на подачу документов к испанцам, они рассматривают их достаточно оперативно, и отказов на нашей практике меньше, чем в визовых центрах других стран.
Что происходит в дни СВО и мобилизации
Поток клиентов в целом остался прежним. Наши основные клиенты — если говорить о помощи в оформлении виз — это бизнесмены. В своей основной массе они заказывают тариф под ключ. Им некогда выяснять, какие визовые правила и где поменялись, они платят деньги, отдают нам пакет документов и ждут, когда им вернут паспорт с визой. А есть совершенно обычные клиенты, которые берут тариф дешевле, им почти не нужна наша помощь. Но всегда есть риск, что у людей, у которых нет опыта в оформлении документов, их могут не принять или ответить отказом. Важно и то, что через агентство визу можно сделать быстрее — на несколько дней или даже пару недель.
В дни мобилизации у нас резко вырос поток людей, желающих сделать загранпаспорта в кратчайшие сроки — за
Вообще же у тех, кто хотел убежать, не было двух недель на оформление визы — они уезжали в Грузию, Казахстан, Турцию и другие страны. Даже в Монголию.
Бизнесмены сейчас массово едут в Китай, мы наблюдаем шквал запросов. Притом что получить туда визу непросто: туристические китайцы больше не выдают, только деловые, с записью большие проблемы, и нужна биометрия. Буквально на днях мы сделали визу молодому человеку, который летит на подписание контракта, и девушке-модели, которая едет в Китай на 80 дней работать.
Также наблюдаем большой запрос на Мексику — но понимаем, что это ступенька для эмиграции в США и что человек хочет туда, скорее всего, попасть нелегально. Но мы не играем в такие азартные игры. Россиянам вообще мексиканская виза оформляется дистанционно, и мы мало кому в этом случае нужны. За такой визой к нам обычно обращаются граждане стран СНГ.
Самые сложные страны
В России не работают консульства США, поэтому получить американскую визу сейчас тяжело. Многие думают, что если виза уже есть в паспорте, то получить следующую можно без собеседования. К сожалению, так не работает. Для получения американской визы без собеседования нужны три фактора одновременно: вы должны быть гражданином той страны, где подаетесь на визу, срок визы истек не больше 24 месяцев назад, вы получаете визу в той же стране, где подавали документы.
В итоге все россияне ездят на собеседования в другие страны. Кому куда удобно. Мы помогаем организовать такие собеседования — оказываем помощь в заполнении анкеты, записываем на собеседование, даем инструкцию, что брать с собой и как себя вести на встрече. Сколько ждать американскую визу? От двух до десяти рабочих дней — в зависимости от страны.
Была история, когда наша клиентка хотела полететь к дочери, гражданке США. Было решено, что она поедет на собеседование в Польшу, но там не получилось, и мы записали ее экстренно в консульство США в Боснии и Герцеговине. В итоге женщине, которой глубоко за 80, отказали: она перенервничала из-за долгого перелета и просто из-за того, что очень долго ждала эту визу. В итоге консульский офицер поставил отказ. Мы оперативно заполнили новую анкету, заново записались на собеседование, и женщина смогла получить визу.
США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия — это сложные страны. Мы оформляли австралийскую визу молодому человеку с, казалось бы, безупречной визовой историей — он много лет жил в Штатах. К сожалению, он получил отказ. Документы рассматривали около 40 рабочих дней.
Еще бывают драматичные истории, когда одним членам семьи дают визы, а другим нет. При получении испанского «шенгена» был случай, когда мужу вернули паспорт с визой, а жене — без, а ехали они по приглашению дочери. Мы называем такую визу «визой заложника». Ее вроде как дают, но, по сути, человек ей воспользоваться не может. Например, могут дать взрослому, а ребенку нет, и, так как мать не поедет без ребенка, они оба остаются дома. Бывает, что так разлучают подруг и друзей.
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