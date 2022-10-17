К каким трудностям нужно готовиться россиянам при получении виз

Бизнесмены сейчас массово едут в Китай, мы наблюдаем шквал запросов. Притом что получить туда визу непросто: туристические китайцы больше не выдают, только деловые, с записью большие проблемы, и нужна биометрия. Буквально на днях мы сделали визу молодому человеку, который летит на подписание контракта, и девушке-модели, которая едет в Китай на 80 дней работать.



Также наблюдаем большой запрос на Мексику — но понимаем, что это ступенька для эмиграции в США и что человек хочет туда, скорее всего, попасть нелегально. Но мы не играем в такие азартные игры. Россиянам вообще мексиканская виза оформляется дистанционно, и мы мало кому в этом случае нужны. За такой визой к нам обычно обращаются граждане стран СНГ.



Самые сложные страны

В России не работают консульства США, поэтому получить американскую визу сейчас тяжело. Многие думают, что если виза уже есть в паспорте, то получить следующую можно без собеседования. К сожалению, так не работает. Для получения американской визы без собеседования нужны три фактора одновременно: вы должны быть гражданином той страны, где подаетесь на визу, срок визы истек не больше 24 месяцев назад, вы получаете визу в той же стране, где подавали документы.

