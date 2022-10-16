«Днем и ночью смотрим
в окно — то там грохнет, то там». Репортаж из Белгорода, живущего под ежедневными обстрелами
Корреспонденты MSK1.RU побывали в городе, который находится в 40 километрах от границы с Украиной
В Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Его объявили еще в апреле, когда сюда прилетело несколько снарядов с украинской стороны. Повышенный уровень угрозы не отменили до сих пор, потому что Белгород обстреливают регулярно. А вчера здесь на полигоне Западного военного округа террористы обстреляли личный состав подразделения. По данным Минобороны, погибли
Корреспонденты MSK1.RU поехали в город, чтобы посмотреть, как живут белгородцы в условиях постоянных бомбежек, страха за себя и своих детей.
«Человек привыкает ко всему»
Еще в поезде мы разговорились с попутчицей. Женщина
— Зачем решили вернуться? Там же обстрелы.
— Ну как? Я ездила в Москву, в командировку. Меня месяц не было. Вот возвращаюсь. Здесь мой дом. Другого у меня нет.
— Как ваша жизнь в Белгороде изменилась после обстрелов?
— Да никак. Человек привыкает ко всему, — сказала попутчица.
И такие настроения, похоже, в Белгороде у всех. Мы начинали разговор с людьми с вопроса: «Вы боитесь обстрелов?» — и редко кто-то говорил, что да. На улицах оказалось спокойнее, чем в столице, которую сейчас охватила волна истерии из-за раздачи повесток. В парках Белгорода собираются пенсионеры и танцуют под музыку, молодые ребята гуляют по центру города. Люди средних лет вкалывают на работе, а на дорогах возникают пробки. Нет ощущения, что этот город обстреливают каждый день.
Напоминает об этом работа ПВО. «Бам-бам-бам!» — резко, внезапно, и кажется, что из ниоткуда, в любое время дня и ночи. Каждый залп гулом разносится по всему городу. Не услышать его невозможно. Удивительно, но народ даже не оборачивается, жизнь не замирает ни на секунду. Выстрелы затихают так же резко, как и начинаются.
К обстрелам не могут привыкнуть только маленькие дети. Они в ужасе замирают, когда раздаются залпы системы ПВО. Закидывают головы, чтобы разглядеть, что там происходит в небе. Родители подгоняют: «Ну пойдем, чего встал?» Например, мы увидели такую картину: две девочки заметили в ночном небе красную ракету. «Маша, Маша, беги, она сюда летит!» — истошно закричала одна из них своей подруге. Та схватила ее за руку, и они вместе побежали прочь.
А в двадцати метрах от этой сцены находилась супружеская пара средних лет. Жена рукой в воздухе очерчивала путь смертоносного снаряда, от которого убегали девочки.
— О, эта к нам поближе предыдущей летит! — с какой-то даже мечтательной интонацией в голосе сказала она.
Кроме детей, к выстрелам люди не испытывают никаких чувств. Белгородцы объясняют свое внешнее спокойствие примерно так: «Ну да, тут каждый день грохочет. Конечно, неспокойно. Но это же наша ПВО их ракеты сбивает! Значит, мы в безопасности».
При этом в Белгороде бизнес не пострадал. Продавцы говорят о том, что ничего с обстрелами в работе не поменялось. Кофейни, рестораны работают в прежнем режиме, посетители всегда находятся. Также, по словам местных, цены на вторичное жилье не стали дешевле с апреля. Хотя понижение цен могло бы свидетельствовать о массовом оттоке людей из города. Но нет, этого не произошло.
Говоря про всеобщее спокойствие, кто-то даже вспомнил рассказы родителей о тяжелых годах Великой Отечественной. Белгород очень сильно пострадал от той войны. И сравнивать довольно редкие обстрелы с военными действиями тех лет, мягко говоря, некорректно, а поэтому и волноваться не надо, уверен коренной белгородец,
— Моя мама мне постоянно говорила про бомбежки, про то, как они прятались от немецких самолетов. Рассказывала, как русские и немцы были по разные стороны реки… Сейчас не так, как тогда, конечно. Надеемся на благоприятный исход, верим в свои силы, — с оптимизмом говорит Юрий Николаевич.
У Юрия Николаевича половина родни живет в Харькове. Его внук там служит в местных войсках. При этом сам Юрий Николаевич сказал нам такую вещь:
— У меня в Белгороде есть два сына. Тоже оба призывного возраста: одному —
Украинский вопрос
В Белгороде коренных украинцев очень много. Кто-то из них здесь прожил всю жизнь, кто-то приехал сюда уже после начала спецоперации в качестве беженца. У многих местных есть родственники, которые находятся по ту сторону баррикад. Этот конфликт, по словам людей, стал просто раскалывать семьи.
Кто-то действительно остервенело обвинял украинцев и в диверсиях, и в начале СВО.
— Я в ужасе, когда Гладков (губернатор Белгородской области. — Прим. ред.) начал принимать всех [беженцев с Украины] сюда и расселять их в пункты временного пребывания. А вдруг они диверсанты? — поделилась догадками Алла, которая при этом призналась, что отец у нее — украинец.
Один из продавцов рынка чуть не набросился на нас, когда мы начали задавать людям вопросы:
— Сволочь, наркоман! Ты же украинский шпион. Сейчас по нам ракеты прилетят, он нас всех сдаст. Я тебя сейчас в полицию отведу, понял, тварь?
А корреспондент просто поинтересовался, стало ли меньше людей на рынке после обстрелов. Кстати, многие сказали, что город и рынок (один человек назвал его сердцем Белгорода) опустели. Работники администрации рынка подтвердили эту информацию. Несмотря на то что мы своими глазами увидели толпы людей, которые гуляли по бесконечным торговым рядам, это, оказалось, лишь малая часть от прежнего числа покупателей. Впрочем, были те, которые утверждали, что людей уехало не так много.
Причем сами украинцы на такое отношение к себе не обижаются. А кто-то из них даже поддерживает СВО. Вот что говорит пенсионерка, которая в апреле бежала из Мариуполя.
— Мне хорошо в Белгороде, здесь очень хорошие люди живут, — рассказывает беженка. — Такие добрые, отзывчивые соседи. Я на десятом небе от счастья!
— Вам здесь квартиру дали, что ли?
— Какое «дали»? Сын всё сделал, он снимает мне квартиру. Мне ничего не платят. Первый раз, как мы приехали в апреле, заплатили
— А не страшно вам от прилетов, от ПВО?
— Как не страшно-то? Сегодня думала про себя: «Сволочи! Опять начали».
Обстрелянный дом
В четверг, 13 октября, Белгород в очередной раз обстреляли со стороны Украины. Во время обстрела пострадали многоквартирный дом на улице Губкина, 42г, два припаркованных во дворе автомобиля и фасад двухэтажного здания рядом, где расположены офисы и магазин. К счастью, при обстреле никто не пострадал. К этому дому было приковано внимание всей страны.
Сейчас многоэтажка оцеплена по периметру полицией. Доступ в пострадавшую квартиру на
Часть жильцов этого дома переехала к родственникам. Тех, у кого такой возможности не было, разместили в отелях, снабдив всем необходимым. Имущество в доме круглосуточно охраняется полицией.
Мы поговорили с людьми, которые живут по соседству.
— Я возле окна стояла [в момент удара], и оно как рухнуло! Пыль сразу пошла в ту сторону. Я смотрю — люди и отсюда бегут, и оттуда бегут… Тут стоянка машин за домами, и сразу начали выбегать из домов жильцы, машины угоняли свои. Сразу приехали и скорые, и пожарные, и Росгвардия, — рассказывает Раиса Васильевна. Люди в чем были, в том и выскочили. И стояли здесь, пока не приехал Полежаев (заместитель губернатора Белгородской области. — Прим. ред.).
— Как вам здесь живется?
— А как живется? И днем и ночью смотришь в окно — то там грохнет, то там. И думаешь: бежать вниз или переждать еще? Мы не спим. Я лично не сплю. В эту ночь тут мусор же убирали до 12 ночи. И ребята дежурили с этой стороны, с той стороны — и полиция, и Росгвардия. И вот ходила всю ночь: где-то стукнет — я иду к окну. То в одну комнату, то в другую. И так хожу всю ночь. Я живу одна, мужа похоронила. У меня никого нету, кроме племянницы из Магадана. Она меня зовет к себе, но куда я поеду?
Впрочем, это довольно редкая реакция на происходящее. Обычно граждане рассуждают так:
— Бахнуло — да и всё. Что тут еще вам рассказывать? Да, боимся. А дальше что? А что делать? Перебоялись — и дальше живем. Никуда мы не поедем, — сказала нам белгородка Евдокия Ивановна.
Власти с журналистами MSK1.RU разговаривать не стали — нашли кучу причин: заняты, такие правила, у вас не та печать на бумаге... И почему-то они очень не хотели, чтобы мы смогли пообщаться с пострадавшими от обстрелов жителями многоэтажки. Но нам всё равно удалось поговорить с Анастасией из этого дома, муж которой был в квартире в момент удара.
— Мы побывали на собрании с мэром города. Они планируют расселить верхние этажи, там, где квартиры пострадали, —
— Что было с вашим мужем, когда осколок прилетел в дом?
— Он из Ашхабада, там сейсмическая зона. Так что он был подготовленный. Он сразу принял грамотное решение: забежал в ванную, чтобы немножко в конструкциях побыть ограждающих, а потом вышел через лестницу. Лифтом не пользовался уже. Всё хорошо. У нас в квартирах повыбивало только решетки вентиляционные, которые на кухне и в ванной. Ну эстетические решетки эти. Несильно мы пострадали, — спокойно говорит Анастасия.
«Куда мы поедем?»
Город встает на уши, только когда ракеты долетают до каких-либо объектов. При этом народ всё равно не прячется в бункерах, не уезжает на попутках прочь из города. Как будто всё происходящее для местных стало просто интересной темой для обсуждения.
— Мы думаем, что нас это не коснется, — рассказывает Анна. — Ты же веришь в лучшее и что всё будет хорошо — и поэтому стараешься не думать о плохом. Мы надеемся на то, что всё наладится и не придется уезжать.
— Что должно произойти, чтобы вы решили отсюда уехать?
— Я не знаю. У нас летом прилетела ракета в 500 метрах от дома. А мы всё равно остались здесь. Тут наш дом, тут наша работа, наша жизнь. Куда мы поедем?
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