«Днем и ночью смотрим в окно — то там грохнет, то там». Репортаж из Белгорода, живущего под ежедневными обстрелами

«Человек привыкает ко всему»

Еще в поезде мы разговорились с попутчицей. Женщина лет 40 в белой куртке и с розовым чемоданом на колесах. Она тоже ехала в Белгород, возвращалась к себе домой.



— Зачем решили вернуться? Там же обстрелы.



— Ну как? Я ездила в Москву, в командировку. Меня месяц не было. Вот возвращаюсь. Здесь мой дом. Другого у меня нет.



— Как ваша жизнь в Белгороде изменилась после обстрелов?

