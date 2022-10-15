Совершенно слепая женщина на ощупь создает шедевры — взгляните на ее работы
Татьяна Черкашина плетет из бисера, несмотря на полную слепоту. Как ей это удается — смотрите в нашем видеосюжете
Кромешная тьма. Это всё, что видит жительница Самары Татьяна Черкашина. Она совершенно слепа, но нашла себя в плетении бисером.
— Плохое зрение у меня было с детства. Миопию (близорукость) у нас с сестрой-близняшкой обнаружили, когда мы собирались в первый класс. Потом близорукость прогрессировала, обнаружили катаракту, сделали еще одну операцию. В 1993 году мне дали вторую рабочую группу инвалидности. Тогда я плохо, но видела. Работала до 2000 года. А потом дали вторую нерабочую группу — и сразу уволили, не дали доработать до пенсии, мне тогда было 53 года. Совсем не вижу я последние два года. Сестра — дольше, около 15 лет, — рассказывает свою историю Татьяна Черкашина.
Из бисера женщина плетет уже несколько лет. Первое время было тяжело — бисер постоянно рассыпался, но потом стало полегче.
— Я знаю азбуку Брайля и подписываю цвета на листочках (шрифт Брайля — рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячим и плохо видящим людям. — Прим. ред.). Также у меня разные коробочки для каждого цвета. Помню, какой цвет в такой баночке. Главное — не смешать цвета! Сколько бисера нужно? Это всё проговаривается в схемах: сколько штук и какого цвета нужно взять для одного, столько для другого шага.
Как Татьяна Черкашина ориентируется в пространстве, не видя ни силуэтов, ни света? И как выглядят ее работы из бисера? Смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.