Совершенно слепая женщина на ощупь создает шедевры — взгляните на ее работы

Кромешная тьма. Это всё, что видит жительница Самары Татьяна Черкашина. Она совершенно слепа, но нашла себя в плетении бисером.

— Плохое зрение у меня было с детства. Миопию (близорукость) у нас с сестрой-близняшкой обнаружили, когда мы собирались в первый класс. Потом близорукость прогрессировала, обнаружили катаракту, сделали еще одну операцию. В 1993 году мне дали вторую рабочую группу инвалидности. Тогда я плохо, но видела. Работала до 2000 года. А потом дали вторую нерабочую группу — и сразу уволили, не дали доработать до пенсии, мне тогда было 53 года. Совсем не вижу я последние два года. Сестра — дольше, около 15 лет, — рассказывает свою историю Татьяна Черкашина.