Когда кончится частичная мобилизация: новости вокруг СВО за 14 октября

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Подводим итоги 14 октября.



Путин рассказал, когда кончится мобилизация

Владимир Путин рассказал, когда закончится частичная мобилизация в России. По его словам, она завершится в течение двух недель. Глава государства, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Астане, отметил, что на данный момент в вооруженные силы страны в рамках частичной мобилизации призвали 222 тысячи человек. По словам президента, 33 тысячи из них находятся в подразделениях и 16 тысяч уже выполняют боевые задачи.