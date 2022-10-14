О частичной мобилизации и ударах по Украине: главные заявления с пресс-конференции Путина

14 октября президент Владимир Путин провел на саммите «Центральная Азия — Россия», который проходил в Астане. В заключении саммита президент вышел к журналистам и дал пресс-конференцию, в которой ответил на главные вопросы о событиях последних дней. Вот о чем рассказал президент.



О взрыве на Крымском мосту

Рассказывая о подрыве Крымского моста, президент России заявил, что взрывчатку отправили морем из Одессы. Это констатировала ФСБ. Но пока не установлено, каким именно образом это было сделано. Если выяснится, что с помощью зерновозов, это «поставит под вопрос существование гуманитарных коридоров».

