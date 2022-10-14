О частичной мобилизации и ударах по Украине: главные заявления с пресс-конференции Путина
Публикуем главные тезисы
14 октября президент Владимир Путин провел на саммите «Центральная Азия — Россия», который проходил в Астане. В заключении саммита президент вышел к журналистам и дал пресс-конференцию, в которой ответил на главные вопросы о событиях последних дней. Вот о чем рассказал президент.
О взрыве на Крымском мосту
Рассказывая о подрыве Крымского моста, президент России заявил, что взрывчатку отправили морем из Одессы. Это констатировала ФСБ. Но пока не установлено, каким именно образом это было сделано. Если выяснится, что с помощью зерновозов, это «поставит под вопрос существование гуманитарных коридоров».
О задержаниях за украинскую музыку
Когда Владимира Путина спросили, что он думает насчет задержаний людей за то, что они слушали украинскую музыку, и не ждет ли Россию отмена украинской культуры, президент ответил, что «мы возмущаемся попытками отменить русскую культуру и не должны вести себя таким же образом».
Когда закончится частичная мобилизация
Говоря о частичной мобилизации, Владимир Путин рассказал, что на данный момент мобилизовали 222 тысячи человек из 300 тысяч запланированных. Такие темпы позволяют говорить, что частичная мобилизация, по словам президента, завершится через две недели.
По информации Владимира Путина, 33 тысячи мобилизованных сейчас находятся в подразделениях, еще 16 тысяч — выполняют боевые задачи.
Зачем понадобилась частичная мобилизация?
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Объясняя, зачем потребовалась частичная мобилизация, президент рассказал, что линия соприкосновения с Украиной достаточно большая и охранять ее одними только контрактниками не получалось.
— Линия соприкосновения с Украиной 1,1 тысячи километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию, — рассказал президент.
Также Владимир Путин отметил, что в начале частичной мобилизации Минобороны РФ предполагало призвать меньше 300 тысяч человек. Но конкретную цифру президент не уточнил. Зато добавил, что «в рамках частичной мобилизации ничего дополнительного не планируется, никаких новых предложений от Минобороны не поступало».
О массированных ударах по Украине
На пресс-конференции российский президент также заявил, что необходимости в массированных ударах по Украине больше нет, однако Минобороны нанесло удары сразу не по всем объектам, «сейчас добирает».
— Сейчас нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока, ну а там видно будет, — рассказал Владимир Путин. — Из 29 объектов 7 не было поражено, как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно.