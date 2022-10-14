Путин заявил, что в массированных ударах по Украине нет необходимости
Президент сообщил, что большая часть целей поражена
Владимир Путин заявил, что сейчас не считает необходимыми дальнейшие массированные удары по территории Украины. Он сказал об этом, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в завершение своего рабочего визита в Казахстан.
— Сейчас нет необходимости в массированных ударах. Сейчас другие задачи стоят, потому что из, по-моему, 29 объектов семь не было поражено так, как это планировало Министерство обороны. Но они добирают эти объекты постепенно. И нет необходимости в массированных ударах, во всяком случае сейчас, — сказал президент России.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
На пресс-конференции Владимир Путин также рассказал о ходе мобилизации в России. По словам президента за весь период мобилизации, которую он объявил 21 сентября, в вооруженные силы страны призвали 222 тысячи человек. 33 тысячи из них находятся в подразделениях и 16 тысяч уже выполняют боевые задачи. Завершатся мобилизационные действия, по словам президента, в течение двух недель.
Новость дополняется