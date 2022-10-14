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Спецоперация на Украине

Путин заявил, что в массированных ударах по Украине нет необходимости

Президент сообщил, что большая часть целей поражена

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Владимир Путин заявил, что сейчас не считает необходимыми дальнейшие массированные удары по территории Украины. Он сказал об этом, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в завершение своего рабочего визита в Казахстан.

— Сейчас нет необходимости в массированных ударах. Сейчас другие задачи стоят, потому что из, по-моему, 29 объектов семь не было поражено так, как это планировало Министерство обороны. Но они добирают эти объекты постепенно. И нет необходимости в массированных ударах, во всяком случае сейчас, — сказал президент России.

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На пресс-конференции Владимир Путин также рассказал о ходе мобилизации в России. По словам президента за весь период мобилизации, которую он объявил 21 сентября, в вооруженные силы страны призвали 222 тысячи человек. 33 тысячи из них находятся в подразделениях и 16 тысяч уже выполняют боевые задачи. Завершатся мобилизационные действия, по словам президента, в течение двух недель.

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