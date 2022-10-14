Путин заявил, что в массированных ударах по Украине нет необходимости

Владимир Путин заявил, что сейчас не считает необходимыми дальнейшие массированные удары по территории Украины. Он сказал об этом, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в завершение своего рабочего визита в Казахстан.



— Сейчас нет необходимости в массированных ударах. Сейчас другие задачи стоят, потому что из, по-моему, 29 объектов семь не было поражено так, как это планировало Министерство обороны. Но они добирают эти объекты постепенно. И нет необходимости в массированных ударах, во всяком случае сейчас, — сказал президент России.