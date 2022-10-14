Трое мобилизованных из Красноярского края погибли в спецоперации: родственникам принесли похоронки
Еще несколько семей уже 10 дней ничего не слышали о мобилизованных близких
Трое мобилизованных из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края погибли в спецоперации. Информацию о смерти жителей города Кодинска, села Заледеево и поселка Хребтового редакции NGS24.RU подтвердили в администрациях сельских советов, военном комиссариате Богучанского района и администрации города Кодинска.
Среди погибших —
Дорофеев и Щукин отправились в зону боевых действий добровольцами, Смирнов ушел по повестке. Все трое уезжали из Кодинска 28 сентября. У Дорофеева остались мать и сын. Алексей Щукин был в разводе, сообщение о гибели вручили его
Несколько активисток в Кодинске, у которых близкие были мобилизованы тот же день, уже бьют тревогу — они потеряли связь с сыновьями и мужьями 4 октября. Последние сообщения от них поступали из города Джанкоя на севере Крыма.
— У нас 28 сентября из Кодинска увезли 48 мобилизованных, в том числе моего мужа. Они на поезде отправились в Омск и провели там несколько дней. Стояли в очередях то за берцами, то за одеждой. Но в целом там было нормально. Кормили хорошо, спали в тепле. Потом он мне сообщил, что их разделили. Часть поехала в учебку в Псковскую область. Еще несколько человек, включая моего мужа Алексея Гладышева, почему-то отправили сразу на фронт, — рассказывает Любовь Гладышева, супруга мобилизованного.
Последний раз Любовь получила весточку от мужа ночью 4 октября. Это было SMS с текстом: «Я прилетел в Джанкой. Буду без связи. Симка уничтожена».
— Где он сейчас, я не знаю. Он больше не выходит на связь. Сообщения о наших погибших мы получили гораздо раньше официального объявления от ребят-сослуживцев. Где обещанные двухнедельные учения? Я буду писать во все инстанции и поднимать бучу. Нас таких шесть семей, кто потерял связь со своими мужчинами, — говорит Гладышева.
Любовь уверяет, что у ее мужа не было никакого серьезного боевого опыта, он не был в горячих точках. Отслужил срочку и вернулся в звании сержанта. Военно-учетная специальность — стрелковые войска.
— Я общаюсь со всеми нашими матерями и женами. Гранатометчиков, танкистов, артиллеристов отправили на обучение. Такое ощущение складывается, что более значимых отправили обучаться, а наши стрелки — это же вроде как обычная пехота, — возмущается Любовь.
Какие военно-учетные специальности имели погибшие, пока установить не удалось.
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