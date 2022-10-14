Трое мобилизованных из Красноярского края погибли в спецоперации: родственникам принесли похоронки

Трое мобилизованных из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края погибли в спецоперации. Информацию о смерти жителей города Кодинска, села Заледеево и поселка Хребтового редакции NGS24.RU подтвердили в администрациях сельских советов, военном комиссариате Богучанского района и администрации города Кодинска.



Среди погибших — 40-летний кодинец Евгений Дорофеев, 42-летний житель поселка Хребтового Алексей Щукин и 32-летний Артем Смирнов из села Заледеево. Родственники погибших получили похоронки 14 октября из рук военного комиссара. Известно, что мужчины погибли 8 октября, ровно через десять дней после того, как были мобилизованы.