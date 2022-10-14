Повестка вместо поездки: можно ли уехать из России, если вас остановили пограничники
И еще 7 вопросов от наших обеспокоенных читателей
Поездка в заграничный отпуск для мужчин в последнее время превратилась в «русскую рулетку»: выпустят — не выпустят. С одной стороны, Минобороны говорит, что «передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов». С другой стороны, известно, что у пограничников есть списки тех, кто подлежит частичной мобилизации, и таких людей не выпускают. У читателей Городских порталов набралось восемь популярных вопросов о заграничных поездках эпохи частичной мобилизации. Они задали их нам, а мы — юристам. И вот какие ответы получили.
У военкомата вообще есть полномочия кому-то запрещать выезд из страны?
Такие полномочия у военкомата действительно есть.
— Согласно ст. 21 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, — подтверждает юрист Евгений Крылов.
— Военкоматы подают на границы, на железнодорожные вокзалы, в аэропорты списки граждан, которые подлежат мобилизации, — добавляет юрист Андрей Конышев. — Эти списки передаются в электронном формате. Причем неважно, получил человек повестку или нет. Вообще, этим людям в принципе запрещено покидать место жительства, а территорию РФ — и подавно.
Нужно ли идти в военкомат за справкой, чтобы выехать за границу?
— Та же статья «О мобилизационной подготовке…» говорит, что гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Следовательно, чтобы доказать факт такого разрешения, нужно представить документ из военного комиссариата, — говорит Евгений Крылов.
Может ли военкомат не выдать справку? На каких основаниях?
Если вы подлежите частичной мобилизации, военкомат, конечно, имеет полное право не давать вам справку об отсрочке.
— Согласно ФЗ о мобилизации призыву подлежат граждане запаса, не имеющие права на отсрочку. Следовательно, если у вас есть основания — справку дадут. Не выдали — можете обжаловать. Нет оснований для отсрочки — не выдадут, потому что нет оснований, — говорит Евгений Крылов.
Где гарантии, что при получении справки мне не дадут повестку?
Таких гарантий нет. По словам юристов, обратившись в военкомат за справкой об отсрочке или за разрешением на выезд, вам запросто могут вручить вместо них повестку. Справки гарантированно получат те, у кого есть бронь, у кого на иждивении больше четырех несовершеннолетних детей, или те, у кого есть заболевания, несовместимые с военной службой. Только перед походом в военкомат не забудьте взять с собой все документы, которые подтверждают ваше право на отсрочку или на освобождение от частичной мобилизации, — на слово военные комиссары не верят.
Мне могут выдать повестку в аэропорту?
— Если у сотрудника пограничной службы есть поручение от военкомата о вручении вам повестки, вам попытаются ее вручить, — говорит Евгений Крылов. — При этом важно понимать, что это должен быть не сотрудник пограничной службы, а сотрудник ОВД. По закону в случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим призыву на военную службу, указанными работниками, руководителями или должностными лицами, обеспечение их прибытия на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, возлагается на соответствующие органы внутренних дел на основании соответствующего письменного обращения военного комиссариата.
Можно ли всё равно полететь, несмотря на предписания?
Перед вылетом можно надеяться на удачу, на безалаберность военкоматов, которые не проинформировали пограничные службы, и на то, что вас элементарно нет в списках. Но когда вам уже вручили предписание и сказали, что вы не можете покинуть Россию, одной удачи здесь будет недостаточно.
— Теоретически можно попробовать. Только я боюсь, что пограничники не выпустят за территорию РФ. Это запрещено. То есть, границу всё равно будет невозможно пройти. Поэтому попробуйте, но маловероятно, что получится, — говорит Андрей Конышев.
Пограничники дали предписание о том, что мне запрещено выезжать. Что делать? Судиться?
Если вы не согласны с таким предписанием, единственный выход — идти в суд с иском о признании актов пограничной службы незаконными. Горячие линии и прочее, говорят юристы, вряд ли помогут.
— Ну, дозвонились вы по горячей линии. Там озвучат, что вам необходимо обратиться в органы местного самоуправления или в военные комиссариаты для разъяснения, — говорит Андрей Конышев. — В военкомате выявят — либо вы подлежите призыву по частичной мобилизации, либо вам положена отсрочка. Всё это выяснится в военкомате.
Да и прежде чем подавать исковое заявление, придется обращаться в военкомат по месту жительства. Чтобы понять, на каких основаниях вас зачислили в списки на частичную мобилизацию. Возможно, вы там оказались ошибочно. Возможно, в этих списках какой-то ваш полный тезка, а не выпускают за границу вас. Всё может быть. Поэтому только обратившись в военкомат по месту жительства можно понять все-таки, подлежите вы частичной мобилизации или нет.
— Я, конечно, ни в коем случае не призываю людей бежать в военкомат, чтобы разобраться в этой ситуации. Но тем не менее только в военкомате могут разъяснить, как дальше действовать, — говорит Андрей Конышев. — Если необходимо в срочном порядке покидать территорию Российской Федерации, только они могут объяснить, подлежите вы частичной мобилизации или нет. И только с военкоматом можно договориться выдать вам эту справку об отсрочке или освобождении от службы.
Евгений Крылов добавляет, что действия пограничников можно попробовать обжаловать в военной прокуратуре. Но подобной практики пока нет, поэтому сложно сказать, что эффективнее.
Кстати, раньше Ростуризм рассказывал, как вернуть деньги, если вас развернули в аэропорту из-за частичной мобилизации.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Что еще полезного почитать о частичной мобилизации?
Частичную мобилизацию президент России Владимир Путин объявили 21 сентября, но до сих пор она вызывает много вопросов. Мы вместе с экспертами всех мастей стараемся своевременно на них отвечать, но, если вы что-то пропустили и не знаете, как быть в том или ином случае, всегда можете найти ответы у нас. Например, раньше мы разбирали, что будет с ипотекой мобилизованных и является ли смерть на СВО страховым случаем. Власти, конечно, предоставили мобилизованным кредитные каникулы, но банкиры говорят, что такие отсрочки заемщикам невыгодны.
В другой раз мы разбирались, что может и не может сделать военком, и нашли 10 прав военных комиссаров, о которых вам стоит знать.
Еще один важный вопрос касается срочников, которых принуждают ехать в зону боевых действий. Мы рассказывали, куда нужно обращаться в таких случаях.