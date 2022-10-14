Повестка вместо поездки: можно ли уехать из России, если вас остановили пограничники

— Ну, дозвонились вы по горячей линии. Там озвучат, что вам необходимо обратиться в органы местного самоуправления или в военные комиссариаты для разъяснения, — говорит Андрей Конышев. — В военкомате выявят — либо вы подлежите призыву по частичной мобилизации, либо вам положена отсрочка. Всё это выяснится в военкомате.



Да и прежде чем подавать исковое заявление, придется обращаться в военкомат по месту жительства. Чтобы понять, на каких основаниях вас зачислили в списки на частичную мобилизацию. Возможно, вы там оказались ошибочно. Возможно, в этих списках какой-то ваш полный тезка, а не выпускают за границу вас. Всё может быть. Поэтому только обратившись в военкомат по месту жительства можно понять все-таки, подлежите вы частичной мобилизации или нет.



— Я, конечно, ни в коем случае не призываю людей бежать в военкомат, чтобы разобраться в этой ситуации. Но тем не менее только в военкомате могут разъяснить, как дальше действовать, — говорит Андрей Конышев. — Если необходимо в срочном порядке покидать территорию Российской Федерации, только они могут объяснить, подлежите вы частичной мобилизации или нет. И только с военкоматом можно договориться выдать вам эту справку об отсрочке или освобождении от службы.

