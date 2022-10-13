Мобилизованный — о сборах перед отправкой на СВО: «Кормят невкусно, а новыми берцами сразу натер ногу»

— Что с экипировкой? Привезли свою?



— Форму дали в первый же день сборов. А новыми берцами, которые мне здесь выдали, я сразу ногу натер. Я в итоге их снял и свои надел. Хожу здесь то в кроссовках, то в берцах.

— Сколько еще продлятся сборы?



— Честно — не знаю. Две недели, может, месяц. В воскресенье нам дали увольнительную — можно было отлучиться с 12 до 19 часов. Я успел повидать родных. Мобильные телефоны взять с собой на фронт не получится, нам объяснили, что много из-за них погибает людей. Можно не только себя подставить, но и тех, кто рядом.