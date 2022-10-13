Мобилизованный — о сборах перед отправкой на СВО: «Кормят невкусно, а новыми берцами сразу натер ногу»
Публикуем рассказ бойца, который находится в учебной части
Антон (имя героя материала изменено) с конца сентября находится на учебных сборах в Наро-Фоминске на юго-западе Подмосковья вместе с другими мобилизованными. Он рассказал корреспонденту MSK1.RU, как выглядит жизнь на сборах, чему его учат и когда отправят участвовать в СВО. Многое, конечно, мы не можем опубликовать, так как является военной тайной, поэтому публикуем то, что наш собеседник рассказал про быт в учебке.
— Это большая территория с казармами. На втором этаже находится наша рота. Я думаю, что это такая показательная военная часть, везде новый асфальт лежит, даже стадион футбольный есть с трибунами. Сюда приезжали Собянин и Шойгу, поэтому, думаю, здесь всё в порядке.
— Во сколько отбой?
— В 21:30–22:00. Всё зависит от стрельб. Однажды мы уехали в 6 утра, вернулись только в 20 часов. Пока поели, помылись и постирались, уже пол-одиннадцатого было. Плюс бывают вечерние построения и проверки.
— Расскажите о других мобилизованных.
— Здесь ребята из Москвы и Московской области, из других регионов никого не встречал. Тех, кого привезли сюда, поделили на разные подразделения: кто стрелок, кто танкист, кто разведка. Я — стрелок.
Надо понимать, что это люди в основном не военные. У некоторых со здоровьем проблемы — то спина болит, то желудок. Не знаю, как они медосмотр проходят. У всех разная физподготовка. Я хотя бы спортом занимался, на сборы ездил, знаю, что такое жить в мужском коллективе. Здесь же людям надо как-то переучиться и перестроиться с гражданской жизни на военную. Тех, кому за 40, так сразу и не научишь, как надо строем ходить.
— Что по вечерам делаете?
— Ролики на YouTube смотрим, без шуток. Так много материала надо усвоить, что приходится перед сном еще разные видео включать, чтобы запомнить. Например, как правильно оказать медицинскую помощь. Хорошо, что у нас тут один парень — медик, может подсказать, если что, по врачебным вопросам. Объем информации очень большой, тяжело всё выучить за такой промежуток времени. Люди годами учатся, а тут получается всё быстро-быстро.
— Как вас кормят?
— Хорошо, но не сказал бы, что вкусно. Постоянно гречка и рис. Бывают мясо, котлеты. Сосиски на завтрак дают. Масло, сыр плавленный. В принципе, прожить можно. Но когда я служил в армии раньше, то кормили вкуснее.
— Что с экипировкой? Привезли свою?
— Форму дали в первый же день сборов. А новыми берцами, которые мне здесь выдали, я сразу ногу натер. Я в итоге их снял и свои надел. Хожу здесь то в кроссовках, то в берцах.
— Сколько еще продлятся сборы?
— Честно — не знаю. Две недели, может, месяц. В воскресенье нам дали увольнительную — можно было отлучиться с 12 до 19 часов. Я успел повидать родных. Мобильные телефоны взять с собой на фронт не получится, нам объяснили, что много из-за них погибает людей. Можно не только себя подставить, но и тех, кто рядом.
— Стало понятно, куда вас отправят?
— До сих пор неизвестно. Всё меняется каждый час. Никто ничего не говорит, и никто ничего не знает. Вчера утром в казармы приходила психолог. Рассказывала про разные типы людей: у кого может быть стресс, кто-то провокатор, кто-то боится. Она объясняла, как с ними себя вести, как помочь, если нужно.
— Всё запомнили?
— Многие спали, пока она говорила. Да и я вздремнул, глаза сами закрылись.
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