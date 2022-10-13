«У меня полная паника, а всем плевать»: супруга пенсионера — о том, как мобилизовали ее мужа
Бывший военнослужащий вышел на пенсию 13 лет назад
В редакцию нашей сети обратилась жительница Приморского края Анна (имя изменено), мужа которой мобилизовали в 52 года. Государственные СМИ неоднократно транслировали информацию, что приоритетной категорией являются военнослужащие запаса первого разряда: для солдат порог составляет 35 лет, для младших офицеров — 50 лет. Муж Анны, капитан, старше этого возраста, но его призвали на службу. По словам супруги, не было даже медицинского осмотра в военкомате, что не оставило шанса хоть как-то оспорить решение. Мы попросили военкома Приморского края Николая Тригубко прокомментировать эту ситуацию и ниже публикуем ответ.
«Многих вернули, а он сидит...»
Проблема Анны и ее мужа усугубляется быстротой мобилизации: повестку он получил 22 сентября и в тот же день уже отбыл из дома с вещами, не успев ни собраться, ни подготовить медицинские документы. Супруга говорит, что в этом году у нее умерло двое близких родственников и это не позволяло мужу заняться здоровьем. У него обострялись хронические заболевания, и он планировал заняться здоровьем как раз осенью. Семья живет в частном доме, и Анна не знает, как пережить зиму без мужской помощи.
— У меня паника-паника, — призналась она в телефонном разговоре. — Я везде стучусь, рассказываю, плачу, а ответ один: вы поймите, нам офицеров не хватает, всё по закону. Я и к военкому дважды ходила: есть ведь примеры других офицеров в возрасте, кого удалось вернуть. Но пока мой муж сидит там, и непонятно, что делать.
Муж Анны был кадровым военнослужащим, к тому же у него востребованная специальность — артиллерист. Срочную службу в армии он проходил в 1988 году, а с середины
— Я всё понимаю, он военный, но время же идет, армия меняется, люди стареют! — восклицает Анна. — Надо же выбирать боеспособных людей, а не всех подряд грести.
Что ответил военком
Военный комиссар Приморского края Николай Тригубко на наш запрос сообщил, что частичная мобилизация проводится в соответствии с законом
— В первую очередь рассматриваются для призыва по частичной мобилизации граждане до 35 лет, отслужившие и имеющие боевой опыт, но ввиду того, что граждан этого разряда не хватает для выполнения установленного мобилизационного задания, вынуждены призывать граждан более старших возрастов, — объяснил полковник Тригубко.
Он подчеркнул, что по закону все граждане, находящиеся в запасе, должны предоставлять в военкомат сведения об изменении своего здоровья.
— При проведении частичной мобилизации медицинское освидетельствование в военкоматах не проводится, — сообщил военком Приморского края. — По прибытии на пункт приема личного состава гражданин может обратиться к медицинскому работнику пункта с жалобами на состояние здоровья, а тот принимает решение, если есть основание, и направляет гражданина в медицинское учреждение.
Для обозначения степени годности военнослужащего есть литерная система: так, если военно-врачебная комиссия присваивает гражданину категорию Д, он считается полностью негодным к военной службе, категория Г означает, что он не годен временно.
— В соответствии с пунктом 5 указа президента РФ от 21.09.2022 «Об объявлении частичной мобилизации...», от призыва на военную службу по мобилизации освобождаются граждане, не годные к службе (категория по состоянию здоровья — Д), — добавил Николай Тригубко. — Также на основании статьи 18 закона
Однако в случае мужа Анны признаков болезней, которые бы препятствовали частичной мобилизации, не обнаружено.
От редакции: есть ли ограничения по возрасту?
Мы уже разбирали случай
При объявлении частичной мобилизации Министерство обороны опубликовало критерии отбора, в которых черным по белому было написано: «В соответствии с российским законодательством подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет».
Подобное ранжирование по возрасту указано и в статье 53 закона «О воинской обязанности...», где все военнослужащие запаса разбиты на три разряда. Например, для солдат первый разряд — это до 35 лет, второй — до 45 лет, третий — до 50 лет. Здравый смысл подсказывает, что для создания боеспособных подразделений частичная мобилизация должна идти по разрядам: пока есть в наличии кандидаты первого разряда, второй и третий не трогают.
Проблема в том, что в законе «О воинской обязанности...» нет прямых указаний на то, что мобилизация должна идти в строгом соответствии с разрядами. Нет разъяснений и в законе о мобилизации, равно как и в указе президента. Юристы и чиновники сходятся во мнении, что озвученные возрастные рамки являются лишь рекомендацией Министерства обороны, но не означают запретов на мобилизацию граждан, относящихся ко второму и третьему разряду. Жестким ограничением пока остается лишь предельный возраст пребывания в запасе: для солдат это 50 лет, для младших офицеров — до 60 лет, а для старших чинов в отдельных случаях и до 70 лет.
Возврат военнослужащих, которые относятся ко второму и третьему разрядам запаса (по возрастному критерию) есть, но каждая ситуация рассматривается индивидуально.
Ниже мы прилагаем форму жалобы на несоответствие критериям мобилизации, составленную юристом Алексеем Табаловым.
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