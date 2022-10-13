«У меня полная паника, а всем плевать»: супруга пенсионера — о том, как мобилизовали ее мужа

— У меня паника-паника, — призналась она в телефонном разговоре. — Я везде стучусь, рассказываю, плачу, а ответ один: вы поймите, нам офицеров не хватает, всё по закону. Я и к военкому дважды ходила: есть ведь примеры других офицеров в возрасте, кого удалось вернуть. Но пока мой муж сидит там, и непонятно, что делать.

Муж Анны был кадровым военнослужащим, к тому же у него востребованная специальность — артиллерист. Срочную службу в армии он проходил в 1988 году, а с середины 1990-х до 2009-го служил по контракту, после чего вышел на пенсию и 13 лет не имел к военному делу отношения. Жена говорит, что за это время он не участвовал ни в сборах, ни в повышении квалификации. Кроме того, ухудшилось здоровье.