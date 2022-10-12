«Если гражданин РФ, то могут призывать». Живущего за границей россиянина мобилизовали на службу в армии
У него есть ВНЖ в Белоруссии, а его младшему ребенку не исполнилось и трех лет
В России продолжается объявленная 21 сентября частичная мобилизация.
Сам Дмитрий — гражданин России, но уже 12 лет он живет в Белоруссии и получил там ВНЖ. У семьи трое детей, младшему из которых в феврале исполнится три года. По словам жены Дмитрия, сначала повестка ему пришла в России.
— Он живет по виду на жительство в Белоруссии, а прописан и у мамы в России, и здесь. Изначально повестку принесли к матери. Она сказала, что Димы нет дома, но повестку взяла, — рассказала женщина. — Через день позвонили из нашей милиции и сказали, что вызывают мужа туда. Мы поехали, потому что уголовную ответственность не хотелось бы нести. Там и забрали повестку.
Анна призналась, что сначала не было желания ехать в Россию за повесткой. Пришлось взвешивать «за» и «против». Однако потом решили повестку забрать.
— Если где-то отловят, это судимость, это клеймо на всю жизнь детям. Поэтому не хотелось «косить». Сначала страшно было, потом, когда всё обдумали, решили, что пусть всё законно будет, — добавила супруга Дмитрия.
— Эмоций и чувств нет никаких, — призналась женщина. — Только страх. И дети плачут, потому что хотят, чтобы папа домой вернулся. Мы все переживаем, конечно, и родственники переживают, звонят все. Это очень страшно.
Женщине удалось навестить своего мобилизованного мужа в России. Она привезла ему еду.
— Я же не знаю российских законов. В Белоруссии мы считаемся многодетной семьей, у нас даже есть удостоверение многодетной семьи. А в России, наверное, не считается, — предположила она.
Военный юрист Евгений Крылов объяснил, что мужчина как гражданин РФ мобилизации подлежит.
— Даже если у него есть вид на жительство в Белоруссии, он остается гражданином России. Если он гражданин России, то его могут призывать, — уточнил эксперт.
Насколько правомерно задействовать милицию соседней страны — непонятно даже юристу.
— Законно ли направлять запрос в другую страну в рамках СНГ — я не знаю. Может, в рамках какого-нибудь межгосударственного договора между Россией и Белоруссией это и возможно.
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21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Ранее MSK1.RU рассказывал о двух случаях, когда в России пытались призвать иностранцев с ВНЖ в РФ. При этом в Москве открылся центр поддержки семей мобилизованных. Жены призывников рассказали читателям MSK1.RU свои истории. Также московский учитель рассказал MSK1.RU, что сотрудник военкомата встретил его прямо в кабинете директора школы. Корреспонденты MSK1.RU отправились к военной части и поговорили с мобилизованными и их близкими.