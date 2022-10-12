«Если гражданин РФ, то могут призывать». Живущего за границей россиянина мобилизовали на службу в армии

В России продолжается объявленная 21 сентября частичная мобилизация. 35-летнего Дмитрия (имя изменено) призвали на службу через белорусскую милицию. Подробности этой истории MSK1.RU рассказала его супруга.



Сам Дмитрий — гражданин России, но уже 12 лет он живет в Белоруссии и получил там ВНЖ. У семьи трое детей, младшему из которых в феврале исполнится три года. По словам жены Дмитрия, сначала повестка ему пришла в России.