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В Кремле прокомментировали взрывы в Киеве

В кремлевском пуле говорят, что «все происходит в рамках специальной военной операции»

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Взрывы в Киеве прогремели утром 10 октября

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Кремль прокомментировал взрывы в Киеве, которые прогремели сегодня утром. Как передает кремлевский пул, «все происходит в рамках специальной военной операции».

— Ее основные моменты не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему, но лучше обращаться в Министерство обороны, — говорится в сообщении пула.

Серия взрывов прогремела в Киеве утром 10 октября. На данный момент известно, что в результате взрывов несколько районов Харькова остались без электро- и водоснабжения, метро прекратило работу; на Западной Украине повреждена контактная сеть, возможна задержка поездов; во всех районах Сумской области есть перебои со светом, в некоторых населенных пунктах из-за этого отключили воду.

Обо всем, что известно о взрывах в Киеве, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

КиевРоссияУкраинаСпецоперация на Украине
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