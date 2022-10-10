В Кремле прокомментировали взрывы в Киеве
В кремлевском пуле говорят, что «все происходит в рамках специальной военной операции»
Кремль прокомментировал взрывы в Киеве, которые прогремели сегодня утром. Как передает кремлевский пул, «все происходит в рамках специальной военной операции».
— Ее основные моменты не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему, но лучше обращаться в Министерство обороны, — говорится в сообщении пула.
Серия взрывов прогремела в Киеве утром 10 октября. На данный момент известно, что в результате взрывов несколько районов Харькова остались без электро- и водоснабжения, метро прекратило работу; на Западной Украине повреждена контактная сеть, возможна задержка поездов; во всех районах Сумской области есть перебои со светом, в некоторых населенных пунктах из-за этого отключили воду.
Обо всем, что известно о взрывах в Киеве, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.