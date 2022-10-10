Пустите в Европу! Можно ли оформить шенген в другой стране
Сейчас не все страны позволяют оформить туристический шенген россиянам
После того как Евросоюз усложнил визовый режим с Россией, оформлять шенген стало намного дороже (и немного дольше). Некоторые страны и вовсе запретили россиянам въезд на свою территорию с туристическими целями. А что будет, если россиянин захочет оформить шенген в другой стране? И возможно ли вообще это сделать?
В какие страны можно оформить шенген?
Даже если вы находитесь в другой стране, это не означает, что ограничения на выдачу туристических виз больше не распространяются. Сейчас туристические шенгенские визы россиянам продолжают выдавать 12 стран — это Австрия, Венгрия, Греция, Германия, Словения, Норвегия, Испания, Италия, Португалия, Франция, Швеция и Швейцария. По словам сотрудницы петербургского визового агентства «Тайм Трэвел» Екатерины Куликовой, после того как для россиян усложнили получение шенгена, изменилась лишь стоимость консульского сбора — но не количество выданных виз.
— Людям с хорошей визовой историей продолжают выдавать многократные визы. Судя по нашей практике, чаще всего на полгода или год, — рассказала Екатерина Куликова. — Визы под даты поездки стали нередко получать те, кто некорректно «откатал» свои предыдущие. Вообще, вопрос сроков каждое консульство и раньше решало индивидуально. Всегда были страны, которые часто выдавали однократные визы. Например, Австрия или Швейцария. Короткую визу мог получить человек при обращении за ней впервые.
Можно ли получить визу, находясь в другой стране?
Обычно заявления на получение шенгенской визы и сопроводительные документы подаются в той стране, где вы проживаете. Но это можно сделать и из другой страны, где постоянного места жительства у вас нет. В таких случаях нужно указывать причину, по которой вы подаете заявление в другой стране — это могут быть личные, медицинские или иные причины.
Но чаще всего весомым обоснованием для получения шенгена является гражданство или ВНЖ. По словам редактора портала Profi.Travel Антона Тримайлова, всё зависит от страны, в которую вы хотите получить визу. Одни страны более лояльно относятся к выдаче виз и причинам, по которым вы подаете заявление из другой страны, а другие строже подходят к оформлению документов.
— У всех стран по-разному обстоят дела. Например, в Италии или той же Германии в пакет документов входит регистрация. Если вы подаете на визу в Италию или Германию из Казахстана, нужно понимать, что у вас должно быть фактическое проживание не менее шести месяцев. А в Казахстане проживание в течение шести месяцев возможно только при наличии рабочего контракта, — рассказал Антон Тримайлов.
В остальном же, по словам редактора портала Profi.Travel, набор документов нужно собрать тот же, что и при подаче на визу из России — бронь жилья, авиабилеты, выписку из банка, скан российского паспорта и анкету. Обращаться с документами нужно в посольство или консульство страны, в которую собираетесь ехать, либо в местный визовый центр.
Когда и как получить «шенген»?
Стоимость консульского сбора на получение «шенгена» в других странах для россиян тоже будет не такой, как предписывали упрощенные правила визового режима. Так выглядят цены:
- для заявителей старше 12 лет — 80 евро;
- для детей 6–12 лет — 40 евро;
- для детей до 6 лет — бесплатно.
Популярные у туристов страны (например, Франция, Греция, Испания или Италия) в среднем выдают туристическую визу в течение двух недель независимо от страны, из которой вы подаете документы.
— Если осознанно подойти к оформлению визы — собрать правильно пакет документов, то она будет у вас в кармане. Скорее трудности испытывают клиенты, которые всё еще живут в допандемийном мире, — пояснила Екатерина Куликова. — Раньше можно было сделать шенгенскую визу за 3 дня, некорректно «откатать» визу одной страны и тут же оформить визу другой, не показывать большие финансы на счетах. Сейчас всё не так просто.
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