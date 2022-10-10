Пустите в Европу! Можно ли оформить шенген в другой стране

После того как Евросоюз усложнил визовый режим с Россией, оформлять шенген стало намного дороже (и немного дольше). Некоторые страны и вовсе запретили россиянам въезд на свою территорию с туристическими целями. А что будет, если россиянин захочет оформить шенген в другой стране? И возможно ли вообще это сделать?

В какие страны можно оформить шенген?

Даже если вы находитесь в другой стране, это не означает, что ограничения на выдачу туристических виз больше не распространяются. Сейчас туристические шенгенские визы россиянам продолжают выдавать 12 стран — это Австрия, Венгрия, Греция, Германия, Словения, Норвегия, Испания, Италия, Португалия, Франция, Швеция и Швейцария. По словам сотрудницы петербургского визового агентства «Тайм Трэвел» Екатерины Куликовой, после того как для россиян усложнили получение шенгена, изменилась лишь стоимость консульского сбора — но не количество выданных виз.