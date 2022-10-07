20idei
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 6/10
usd 60.25
eur 58.24
Тема дняЗакроют проезд Энергетиков на три ночи
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеПроблема

Молодоженам сорвали свадебное путешествие, не выпустив мужа из России в Турцию из-за частичной мобилизации

Путевки пара купила за четыре дня до объявления набора военнослужащих запаса

5 282
ds

25-летний челябинец и его избранница поженились этим летом

Поделиться

25-летнего челябинца не выпустили на отдых в Турцию из-за частичной мобилизации. Никита с женой купили путевку 17 сентября и собирались в свадебное путешествие. Вылететь на курорт пара должна была из аэропорта Уфы 2 октября, но парня остановил пограничный контроль, сославшись на директиву военного комиссариата. Никита утверждает, что никакого запрета нет, и он даже взял справку от военкома о том, что не подлежит набору на службу. Подробности — в нашем материале.

Билет Никиты аннулировали

Билет Никиты аннулировали

Поделиться

Никита демобилизовался со срочной службы прошлой осенью, его должность по военному билету — механик радиолокационных систем посадки самолетов. Челябинец подчеркнул, что после объявления частичной мобилизации не получал повестку.

— Мобилизационных предписаний у меня нет, путевку в Турцию я покупал еще до всех этих событий, — рассказал 74.RU Никита. — У нас с женой должен был быть запланированный отдых, свадебное путешествие. Мы покупали путевку 17 сентября в Челябинске, ваучер имеется, нам предложили на выбор два варианта вылета: либо из Екатеринбурга, либо из Уфы. Мы выбрали Уфу, потому что оттуда подешевле немного было. Но поездка сорвалась из-за самоуправства пограничников. Пограничный контроль не выпустил меня, ссылаясь на запрет военкомата. Но письменное уведомление, почему меня не выпустили, сотрудники аэропорта мне не дали. Лишь отвели в отдельный кабинет и устно сказали, что я не могу пересекать границу.

В ваучере прописано, что Никита покупал путевку 17 сентября — до объявления частичной мобилизации

В ваучере прописано, что Никита покупал путевку 17 сентября — до объявления частичной мобилизации

Поделиться

На следующий день Никита пошел в военкомат Аши Челябинской области и взял справку о том, что «не подлежит призыву на военную службу по мобилизации».

— В военкомате мне сказали, что запрет на выезд никто не давал. Получается, выезд за границу — просто лотерея, зависящая от решения пограничника, — рассуждает Никита. — Мы остались без отдыха, и непонятно, вернет ли сейчас нам турфирма деньги. Они требуют доказательств, что мы не полетели не по своей воле.

Военкомат выдал Никите справку о том, что он не подлежит призыву на военную службу по мобилизации до 4 ноября

Военкомат выдал Никите справку о том, что он не подлежит призыву на военную службу по мобилизации до 4 ноября

Поделиться

Юрист Николай Попов считает, что герою нашего материала будет трудно вернуть деньги за путевку.

— Скорее всего, суд будет опираться на то, что всякий военнообязанный гражданин в период [частичной] мобилизации может покидать место жительства только с согласия военного комиссара. Но в данном случае справка была получена уже после того, как было отказано в выезде — статья 21 федерального закона «О мобилизации».

Статья 21 федерального закона «О мобилизации». Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации. Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

Мы направили в аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области вопросы — поступала ли к ним такая жалоба и вмешается ли в эту ситуацию омбудсмен. Ответ опубликуем сразу после получения.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

74.RU также обратился в пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, отвечающее в том числе за погранконтроль в Башкортостане, с просьбой объяснить причины невыпуска за границу жителя Челябинской области. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.

По теме

ТурцияАэропортЧастичная мобилизация
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2