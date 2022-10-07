Молодоженам сорвали свадебное путешествие, не выпустив мужа из России в Турцию из-за частичной мобилизации

На следующий день Никита пошел в военкомат Аши Челябинской области и взял справку о том, что «не подлежит призыву на военную службу по мобилизации».



— В военкомате мне сказали, что запрет на выезд никто не давал. Получается, выезд за границу — просто лотерея, зависящая от решения пограничника, — рассуждает Никита. — Мы остались без отдыха, и непонятно, вернет ли сейчас нам турфирма деньги. Они требуют доказательств, что мы не полетели не по своей воле.