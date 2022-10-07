Молодоженам сорвали свадебное путешествие, не выпустив мужа из России в Турцию из-за частичной мобилизации
Путевки пара купила за четыре дня до объявления набора военнослужащих запаса
Никита демобилизовался со срочной службы прошлой осенью, его должность по военному билету — механик радиолокационных систем посадки самолетов. Челябинец подчеркнул, что после объявления частичной мобилизации не получал повестку.
— Мобилизационных предписаний у меня нет, путевку в Турцию я покупал еще до всех этих событий, — рассказал 74.RU Никита. — У нас с женой должен был быть запланированный отдых, свадебное путешествие. Мы покупали путевку 17 сентября в Челябинске, ваучер имеется, нам предложили на выбор два варианта вылета: либо из Екатеринбурга, либо из Уфы. Мы выбрали Уфу, потому что оттуда подешевле немного было. Но поездка сорвалась из-за самоуправства пограничников. Пограничный контроль не выпустил меня, ссылаясь на запрет военкомата. Но письменное уведомление, почему меня не выпустили, сотрудники аэропорта мне не дали. Лишь отвели в отдельный кабинет и устно сказали, что я не могу пересекать границу.
На следующий день Никита пошел в военкомат Аши Челябинской области и взял справку о том, что «не подлежит призыву на военную службу по мобилизации».
— В военкомате мне сказали, что запрет на выезд никто не давал. Получается, выезд за границу — просто лотерея, зависящая от решения пограничника, — рассуждает Никита. — Мы остались без отдыха, и непонятно, вернет ли сейчас нам турфирма деньги. Они требуют доказательств, что мы не полетели не по своей воле.
Юрист Николай Попов считает, что герою нашего материала будет трудно вернуть деньги за путевку.
— Скорее всего, суд будет опираться на то, что всякий военнообязанный гражданин в период [частичной] мобилизации может покидать место жительства только с согласия военного комиссара. Но в данном случае справка была получена уже после того, как было отказано в выезде — статья 21 федерального закона «О мобилизации».
Статья 21 федерального закона «О мобилизации». Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации. Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.
Мы направили в аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области вопросы — поступала ли к ним такая жалоба и вмешается ли в эту ситуацию омбудсмен. Ответ опубликуем сразу после получения.
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74.RU также обратился в пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, отвечающее в том числе за погранконтроль в Башкортостане, с просьбой объяснить причины невыпуска за границу жителя Челябинской области. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.