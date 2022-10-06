У мобилизованных проблемы со снабжением одеждой и оружием. Госдума разберется с этим (но не скоро)

Врио свердловского военкома Сергей Чирков рассказывал, что точно пригодится военнослужащим (помимо обмундирования от Минобороны): это тактические перчатки, термобелье, подшлемники, батарейки для фонариков и кнопочные телефоны, а также необходимые лекарства. Врач Территориального центра медицины катастроф также рассказывал, что может понадобиться призывнику по мобилизации, а мы публиковали список вещей, которые нужно взять, если вас призвали.