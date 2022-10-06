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Спецоперация на Украине

У мобилизованных проблемы со снабжением одеждой и оружием. Госдума разберется с этим (но не скоро)

Проблему снабжения будут обсуждать на закрытом заседании комитета обороны, но оно пройдет 17 октября

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Семьям мобилизованных не собираются возмещать расходы на сборы

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17 октября комитет Госдумы по обороне и безопасности обсудит на закрытых слушаниях проблемы обеспечения мобилизованных формой и оружием. Об этом РИА Новости сообщил член думского комитета по обороне Андрей Гурулёв. По его словам, на комитете будут присутствовать два замминистра обороны — Алексей Криворучко (замминистра по вооружению) и Михаил Мизинцев (замминистра по материально-техническому обеспечению).

— Проблемы в следующем: ежегодно в рамках бюджета РФ на Министерство обороны выделяются деньги в полном объеме, в том числе отдельной статьей материально-техническое обеспечение. Мы сегодня не можем понять, почему наших мобилизованных не можем нормально обуть и одеть. Форма, одежда, оружие — это всё, — пояснил Гурулёв.

Также депутат отметил, что председатели комитетов Госдумы по обороне (Андрей Картаполов) и безопасности и противодействию коррупции (Василий Пискарёв) написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла.

— Позавчера председатели комитетов Картаполов и Пискарёв обратились к генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда делись выделенные в полном объеме средства на обеспечение тыла. Деньги были выделены, имущества на мобилизацию нет. Внимание, вопрос: где? — прокомментировал Гурулёв «Интерфаксу».

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что проблемами материально-технического обеспечения мобилизованных должны заниматься военная прокуратура и оперативные службы, а штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках.

Проблемы с обеспечением мобилизованных поднимались и ранее, причем не только властями, но и самими военнослужащими. Во многих регионах волонтеры организовали сбор гуманитарной помощи для мобилизованных, куда входило всё от одежды до лекарств. Родственники мобилизованных рассказывали, во сколько обходятся сборы: например, в Новосибирской области семья потратила 43 тысячи на то, чтобы купить одежду, обувь, газовые баллоны, прокладки, горелку и жгуты (и это не предел, в целом затраты на сборы доходят до 130 тысяч). В Челябинской области учреждения культуры собирали для мобилизованных спальники и туристические коврики, а в Омской области губернатор заявил, что в бюджете и вовсе не хватает средств на выплаты мобилизованным (в итоге в Кремле пообещали решить вопрос с проблемными регионами). Военторги в городах начали пустеть после объявления частичной мобилизации (один из таких — в репортаже из Нижнего Новгорода).

При этом на правительственном портале «Объясняем.рф» сообщили, что возмещать эти затраты семьям мобилизованных никто не будет, поскольку военнослужащие и так обеспечены всем необходимым:

— Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и так далее. Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и прочего является его личной инициативой и компенсация этих расходов не предусмотрена.

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РоссияУкраинаПроблемыСпецоперацияЧастичная мобилизацияМобилизованныеСнабжение
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