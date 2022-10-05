В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации
32-летний подозреваемый отказался подписать повестку
В России возбуждено первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации. Как сообщает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, дело возбудили против
— Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат, — уточняет Чиков.
По данным адвоката, следователь сегодня должен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Но Чиков обращает внимание на то, что, согласно разъяснениям Верховного суда, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу. Адвокат подозреваемого уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.