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Спецоперация на Украине

Путин принял ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области в состав России

Ранее договоры о принятии регионов ратифицировали в Совете Федерации и Госдуме

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Договоры о принятии регионов в состав России подписали 30 сентября в Кремле

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На портале правовой информации опубликовали подписанные президентом России Владимиром Путиным документы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав страны. Путин утвердил ратификацию договоров, подписанных 30 сентября в Кремле.

Также Владимир Путин провел первые кадровые назначения на новых территориях:

  • врио главы ДНР — Денис Пушилин;
  • врио главы ЛНР — Леонид Пасечник;
  • врио губернатора Запорожской области — Евгений Балицкий;
  • врио губернатора Херсонской области — Владимир Сальдо.

Ранее Совет Федерации одобрил договоры и конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а за день до этого договоры единогласно ратифицировала Госдума. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что процедура принятия регионов в состав России завершится внесением поправок в Конституцию на основании соответствующего указа президента.

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30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о вступлении в состав России территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Владимир Путин и главы республик и областей подписали соответствующие документы. Ранее на этих территориях были проведены референдумы. Согласно опубликованным результатам голосования было принято решение о присоединении их к России.

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