Путин принял ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области в состав России

30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о вступлении в состав России территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Владимир Путин и главы республик и областей подписали соответствующие документы. Ранее на этих территориях были проведены референдумы. Согласно опубликованным результатам голосования было принято решение о присоединении их к России.