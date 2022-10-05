Путин принял ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области в состав России
Ранее договоры о принятии регионов ратифицировали в Совете Федерации и Госдуме
На портале правовой информации опубликовали подписанные президентом России Владимиром Путиным документы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав страны. Путин утвердил ратификацию договоров, подписанных
Также Владимир Путин провел первые кадровые назначения на новых территориях:
- врио главы ДНР — Денис Пушилин;
- врио главы ЛНР — Леонид Пасечник;
- врио губернатора Запорожской области — Евгений Балицкий;
- врио губернатора Херсонской области — Владимир Сальдо.
Ранее Совет Федерации одобрил договоры и конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а за день до этого договоры единогласно ратифицировала Госдума. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что процедура принятия регионов в состав России завершится внесением поправок в Конституцию на основании соответствующего указа президента.
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30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о вступлении в состав России территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Владимир Путин и главы республик и областей подписали соответствующие документы. Ранее на этих территориях были проведены референдумы. Согласно опубликованным результатам голосования было принято решение о присоединении их к России.