Кому больше не ждать повесток? Часть регионов отчиталась о завершении частичной мобилизации
Сообщается, что закончился первый этап, о втором пока ничего не известно
Российские регионы начали отчитываться о завершении первого этапа частичной мобилизации, о втором при этом ничего еще не известно.
MSK1.RU узнал, какие области, республики и края пока закончили вручать повестки находящимся в запасе военнообязанным россиянам.
3 октября о завершении первого этапа сообщили власти Новосибирской и Ростовской областей. Новосибирский губернатор Андрей Травников заявил, что «мобилизационное задание, доведенное до Новосибирской области, выполнено».
— Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, отдельных дефицитных военных специальностей, — добавил он.
В Ростовской области отметили, что «при получении дополнительного задания работа будет продолжена».
В военном комиссариате Забайкальского края нашим коллегам сообщили, что «набор полностью закончился»:
— Никого сейчас не набираем. Тех, кого вернули со сборного пункта приема, заменят, и всё. Вторую волну никто не объявлял.
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О том, что план «практически выполнен», заявляли в Севастополе, Владимирской области, Белгородской области, Северной Осетии, Камчатке. А глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его регион еще до объявления частичной мобилизации перевыполнил план на 254%.
Вот список всех регионов, чьи власти заявили, что уже набрали необходимое количество резервистов:
- Новосибирская область;
- Забайкальский край;
- Республика Тыва;
- Республика Адыгея;
- Архангельская область;
- Республика Хакасия;
- Республика Бурятия;
- Ростовская область;
- Тамбовская область;
- Ивановская область;
- ХМАО-Югра;
- Еврейская АО;
- Республика Коми;
- Республика Марий Эл;
- Чеченская Республика;
- Мурманская область;
- Пермский край.
Ранее появилась информация, что в сборном пункте в Свердловской области умерли двое мобилизованных. Также мы рассказывали, что в Москве отозвали 400 повесток, которые были выписаны ошибочно.
Ранее MSK1.RU публиковал репортаж из коворкинг-центра в Москве, в котором открылся призывной пункт. Почитайте дневник россиянина, уехавшего в Казахстан, он рассказывает про первые дни жизни вдали от дома.
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