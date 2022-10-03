Кому больше не ждать повесток? Часть регионов отчиталась о завершении частичной мобилизации

Вот список всех регионов, чьи власти заявили, что уже набрали необходимое количество резервистов:

Новосибирская область;

Забайкальский край;

Республика Тыва;

Республика Адыгея;

Архангельская область;

Республика Хакасия;

Республика Бурятия;

Ростовская область;

Тамбовская область;

Ивановская область;

ХМАО-Югра;

Еврейская АО;

Республика Коми;

Республика Марий Эл;

Чеченская Республика;

Мурманская область;

Пермский край.

Ранее появилась информация, что в сборном пункте в Свердловской области умерли двое мобилизованных. Также мы рассказывали, что в Москве отозвали 400 повесток, которые были выписаны ошибочно.

