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Спецоперация на Украине

Кому больше не ждать повесток? Часть регионов отчиталась о завершении частичной мобилизации

Сообщается, что закончился первый этап, о втором пока ничего не известно

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Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что со всей страны будут мобилизованы 300 тысяч человек

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Российские регионы начали отчитываться о завершении первого этапа частичной мобилизации, о втором при этом ничего еще не известно.

MSK1.RU узнал, какие области, республики и края пока закончили вручать повестки находящимся в запасе военнообязанным россиянам.

3 октября о завершении первого этапа сообщили власти Новосибирской и Ростовской областей. Новосибирский губернатор Андрей Травников заявил, что «мобилизационное задание, доведенное до Новосибирской области, выполнено».

— Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, отдельных дефицитных военных специальностей, — добавил он.

В Ростовской области отметили, что «при получении дополнительного задания работа будет продолжена».

В военном комиссариате Забайкальского края нашим коллегам сообщили, что «набор полностью закончился»:

— Никого сейчас не набираем. Тех, кого вернули со сборного пункта приема, заменят, и всё. Вторую волну никто не объявлял.

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О том, что план «практически выполнен», заявляли в Севастополе, Владимирской области, Белгородской области, Северной Осетии, Камчатке. А глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его регион еще до объявления частичной мобилизации перевыполнил план на 254%.

Вот список всех регионов, чьи власти заявили, что уже набрали необходимое количество резервистов:

  • Новосибирская область;
  • Забайкальский край;
  • Республика Тыва;
  • Республика Адыгея;
  • Архангельская область;
  • Республика Хакасия;
  • Республика Бурятия;
  • Ростовская область;
  • Тамбовская область;
  • Ивановская область;
  • ХМАО-Югра;
  • Еврейская АО;
  • Республика Коми;
  • Республика Марий Эл;
  • Чеченская Республика;
  • Мурманская область;
  • Пермский край.

Ранее появилась информация, что в сборном пункте в Свердловской области умерли двое мобилизованных. Также мы рассказывали, что в Москве отозвали 400 повесток, которые были выписаны ошибочно.

Ранее MSK1.RU публиковал репортаж из коворкинг-центра в Москве, в котором открылся призывной пункт. Почитайте дневник россиянина, уехавшего в Казахстан, он рассказывает про первые дни жизни вдали от дома.

Все новости о частичной мобилизации в России мы собираем в онлайн-репортаже и сюжете на нашем сайте.

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