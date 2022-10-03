Выпускнику новосибирского военного училища посмертно присвоено звание Героя России
Александр Ефимов был заместителем командира роты разведывательного батальона
Выпускнику Новосибирского высшего военного командного училища Александру Ефимову указом президента РФ посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.
— С первого дня старший лейтенант Александр Ефимов участвовал в специальной военной операции в должности заместителя командира роты разведывательного батальона. В ходе выполнения специального боевого задания в Харьковской области Александр Ефимов был тяжело ранен, — сообщил мэр Новосибирска.
В конце сентября в гимназии