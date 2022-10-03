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Спецоперация на Украине

Выпускнику новосибирского военного училища посмертно присвоено звание Героя России

Александр Ефимов был заместителем командира роты разведывательного батальона

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Анатолий Локоть выложил пост об Александре Ефимове 3 октября

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Выпускнику Новосибирского высшего военного командного училища Александру Ефимову указом президента РФ посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.

— С первого дня старший лейтенант Александр Ефимов участвовал в специальной военной операции в должности заместителя командира роты разведывательного батальона. В ходе выполнения специального боевого задания в Харьковской области Александр Ефимов был тяжело ранен, — сообщил мэр Новосибирска.

В конце сентября в гимназии № 10 в центре Новосибирска прошла церемония открытия мемориальной доски, посвященной лейтенанту спецназа Росгвардии Никите Цвиренко, который погиб на Украине. Он был посмертно награжден орденом Мужества.

НВВКУСпецоперация на Украине
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