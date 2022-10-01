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Грязную работу делают люди, которые умеют убивать: главный юрист фонда «Русь Сидящая»* — о мобилизации зэков и грядущем разгуле преступности

Большое видеоинтервью с Алексеем Федяровым

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В большом интервью проекта «Москва — Россия?» главному редактору MSK1.RU Оксане Маклаковой Алексей Федяров рассказал, о том, что делать с нарушениями военкомов, как заключенные реагируют на мобилизацию и почему вскоре в России наступит разгул преступности.

Алексей Федяров — правозащитник, предприниматель, бывший следователь прокуратуры, юридический менеджер фонда «Русь Сидящая»* и писатель.

— Во все времена существования человечества был романтический флёр героя-воина, всадника «Золотое копье», ветерана со шрамом на лбу, который из пылающего огня выносил из полуразрушенного здания детей, жертвуя собой. <...> Но отдельно существует реальность: всю грязную работу на всех войнах человечества, а грязная работа — это штурмы, это жесткое противостояние, делают люди, которые убивают. <...> И поверь мне, романтический офицер в красивой фуражке этого не сделает.

Проект портала MSK1.RU «Москва — Россия?» — это серия видеоинтервью, в которых мы пытаемся разобраться, Москва — это все-таки Россия или нет? Говорим о жизни в главном городе страны и о главном в жизни.

Во втором выпуске Оксана Маклакова поговорила со спортивным блогером, мужем Ксении Шойгу Алексеем Столяровым. Он рассказал, закроют ли YouTube, о будущем российского спорта и семье.

Третий разговор — с предпринимателем Дмитрием Потапенко — был посвящен ведению бизнеса в нестабильные времена.

* Фонд «Русь Сидящая» признан в РФ НКО-иноагентом.

ПолитикаЧастичная мобилизацияАлексей Федяров
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