Грязную работу делают люди, которые умеют убивать: главный юрист фонда «Русь Сидящая»* — о мобилизации зэков и грядущем разгуле преступности
Большое видеоинтервью с Алексеем Федяровым
В большом интервью проекта «Москва — Россия?» главному редактору MSK1.RU Оксане Маклаковой Алексей Федяров рассказал, о том, что делать с нарушениями военкомов, как заключенные реагируют на мобилизацию и почему вскоре в России наступит разгул преступности.
Алексей Федяров — правозащитник, предприниматель, бывший следователь прокуратуры, юридический менеджер фонда «Русь Сидящая»* и писатель.
— Во все времена существования человечества был романтический флёр героя-воина, всадника «Золотое копье», ветерана со шрамом на лбу, который из пылающего огня выносил из полуразрушенного здания детей, жертвуя собой. <...> Но отдельно существует реальность: всю грязную работу на всех войнах человечества, а грязная работа — это штурмы, это жесткое противостояние, делают люди, которые убивают. <...> И поверь мне, романтический офицер в красивой фуражке этого не сделает.
Проект портала MSK1.RU «Москва — Россия?» — это серия видеоинтервью, в которых мы пытаемся разобраться, Москва — это все-таки Россия или нет? Говорим о жизни в главном городе страны и о главном в жизни.
Гостем первого выпуска стал редактор журнала MAXIM Александр Маленков. Он рассказал о главных болях коренного москвича и о письмах Жанне Фриске с зоны.
Во втором выпуске Оксана Маклакова поговорила со спортивным блогером, мужем Ксении Шойгу Алексеем Столяровым. Он рассказал, закроют ли YouTube, о будущем российского спорта и семье.
Третий разговор — с предпринимателем Дмитрием Потапенко — был посвящен ведению бизнеса в нестабильные времена.