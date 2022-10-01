«В октябре и ноябре ситуация ухудшится»: какие подвиды омикрона распространены и почему летальность высокая
Какие симптомы коронавируса сейчас преобладают и что происходит в других странах
Заболеваемость коронавирусом остается высокой даже только по официальным данным оперштаба, но есть люди, которые легко переносят ОРВИ, не всегда делая тест для уточнения диагноза. Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал, почему, несмотря на легкость клинической картины, нельзя расслабляться, какие варианты коронавируса сейчас распространены, когда будет очередной подъем заболеваемости, почему летальность всё равно высокая, а завершения пандемии пока не видно. Далее — от первого лица.
— Палитра вирусов меняется: появляются новые мутации, которые легче уклоняются от иммунитета. Появляются рекомбинантные, когда один тип вируса обменивается с другим своим геномом: так, например, родился российский дельтакрон, который продолжает выявляться.
В целом везде идет один и тот же процесс: в условиях глобального спокойного распространения коронавируса появляется всё больше вариантов вируса, всё больше у него возможностей для закрепления в обществе людей, которые не предотвращают пандемию.
Страны Евросоюза, США, Великобритания и мы, судя по всему, — это те, в которых доминирует B.A.5 и его подварианты и постепенно растет B.A.2.75 и его подварианты (первые в пресс называют «ниндзя», а вторые — «кентавром», но это неофициальные названия. — Прим. ред.). Последний доминирует в странах Тихоокеанской группы. То есть мир фактически на две части разделился.
Великобритания регулярно публикует данные, которые получает со смартфонов жителей: они, в свою очередь, регулярно заносят туда симптомы. Это позволяет быстрее получать данные из полей, чем из научных публикаций. Недавно опубликовали топ-5 симптомов — это боль в горле, головная боль, лихорадка, кашель и насморк с отечностью носа. Конечно, есть и другие симптомы, такие как слабость, потеря обоняния, проблемы с ЖКТ.
В России распространение B.A.5-вариантов началось позднее, чем в большинстве других стран мира. И в них была четко видна волна, которая шла в июне-июле, с подъемом в течение шести недель и с быстрым снижением до низкого уровня заболеваемости и госпитализаций. В этих странах начинается уже очередной подъем заболеваемости, несмотря на то что только что прошла волна и на смену B.A.5 не пришел какой-то новый вариант. В странах ЕС обсуждают, что они на пороге новой мощной волны.
В России ряд субъектов, таких как Москва и Санкт-Петербург, успел пойти на снижение к концу лета, но в значительной части регионов подъем начался позже, как это обычно бывает, поэтому в начале осени у них пиковые показатели. В октябре и ноябре ситуация ухудшится. К тому же к ноябрю начнут проявляться и другие варианты коронавируса.
Этот процесс не останавливается: почти каждый день появляются новые мутации, варианты. Они могут быть не выделены в новые подтипы, но с новым набором мутаций. Эксперты находятся в тревожном ожидании ухудшения патогенных свойств коронавируса, не только уклонения от антител и увеличения заразности.
По поводу летальности я могу судить только по международным данным, которые публикуются, и могу сказать, что в 2022 году летальность одна из самых высоких от ковида по сравнению с предыдущими годами. Причем летальность значительно выросла в возрастных группах: в детском возрасте она кратно выросла — до 14 лет и люди старшего возраста.
Когда мы говорим о клинической легкости омикрона, которая на самом деле наблюдается, недооценивать его нельзя — об этом неоднократно высказывались вирусологи. Большое количество людей инфицируется многократно в течение года — 2, 3 и 4 раза. Чем больше раз реинфицируется человек, тем больше рисков у него, то есть накопительный эффект рисков.
А реализовываются эти риски не только в виде прямого влияния ковида на организм, а в виде других заболеваний — неврологических, сердечно-сосудистых, эндокринологических и так далее. К тому же это рано или поздно приводит к тому, что поражаются люди из тяжелых групп. При отсутствии их должной защиты летальность будет и дальше увеличиваться.
Недавно некоторые СМИ некорректно процитировали слова генерального директора ВОЗ, а он имел в виду, что мы близки к финишной прямой, потому что больше знаем о том, как предотвратить пандемию, но это не значит, что нужно останавливаться. Поэтому нужно всем странам усилить меры борьбы с коронавирусом. Есть документ ВОЗ, в котором говорится, как это сделать, но в реальности можно сравнивать, действуют так страны или нет. Это будет ответ на вопрос, готовы ли мы приближать завершение пандемии или нет.
И в журнале Lancet был опубликован недавно доклад группы по ковиду из 178 экспертов, созданной в 2020 году. Там критика того, почему мир в таком состоянии, почему столько потерь и постковидных проблем. В этом документе тоже предлагается ряд действий, влияющих на окончание пандемии и уменьшение ее воздействия на здоровье людей. Если действий не будет, то будет пандемия продолжаться и будет больше смертей и неопределенности.
Нужно прерывать цепочки передачи вируса и продолжать широкомасштабное тестирование. Тесты должны быть доступными для всех, а их уменьшают. Нужно серьезно решать вопросы защиты наиболее уязвимых групп, усилить их вакцинацию. Кроме того, обновление вакцин должно происходить. Нужно серьезно заниматься качеством воздуха в помещениях, которым мы дышим. В этом вопросе вообще ничего не делается. Нужно использовать респираторы высокой степени защиты.
Ранее мы рассказывали, какие сейчас симптомы наблюдаются у болеющих ковидом новосибирцев.