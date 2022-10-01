«В октябре и ноябре ситуация ухудшится»: какие подвиды омикрона распространены и почему летальность высокая

— Палитра вирусов меняется: появляются новые мутации, которые легче уклоняются от иммунитета. Появляются рекомбинантные, когда один тип вируса обменивается с другим своим геномом: так, например, родился российский дельтакрон, который продолжает выявляться.

В целом везде идет один и тот же процесс: в условиях глобального спокойного распространения коронавируса появляется всё больше вариантов вируса, всё больше у него возможностей для закрепления в обществе людей, которые не предотвращают пандемию.