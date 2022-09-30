«Прихожу по повестке, а мне: "Он в тюрьме"». Монолог простого работника УК, которому пришлось разносить повестки сибирякам

Жены, которые открывали дверь, были перепуганы. Конечно, это всё неприятно, я не имею ко всему этому отношения, почему я должен разносить? Абсолютно непонятно. При этом, чтобы обойти все 18 квартир, у меня ушло часа 3–4. В целом от всего негативное ощущение. Это никак в мои обязанности не входит, мои коллеги недоумевали: «Почему мы должны разносить? Почему это вообще происходит?» Многие осуждали.



Прихожу по третьей повестке, спрашиваю человека, а мне: «Он в тюрьме». Потом буквально через адрес опять ситуация — говорю, что принес повестку, мне говорят: «Какая повестка, он же восемь лет как сидит». Вот какие-то такие семьи попадались. К счастью, я никого из этих мужчин не видел, которым приносил повестки, не вручал им в руки. Это хорошо, потому что, если бы вручил, были бы другие эмоции.

