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«Прихожу по повестке, а мне: "Он в тюрьме"». Монолог простого работника УК, которому пришлось разносить повестки сибирякам

Он не вручил ни одной повестки, но поделился впечатлениями от происходящего

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ds

Константину 31 год, он два года работает в УК. Но однажды ему пришлось разносить повестки

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Новосибирца Константина (имя изменено по его просьбе) работодатель обязал вручать повестки. И это притом, что мужчина работает обычным электромонтером в управляющей компании, и ни к военкомату, ни к администрации отношения не имеет. О том, какие чувства он испытал, принося людям дурные известия, и как на его визит реагировали новосибирцы, он рассказал NGS.RU. Публикуем его монолог от первого лица.

— Мне пришлось разносить повестки 23 сентября. В тот день на работе ко мне подошел старший инженер и начальник, сказали, что приходила какая-то женщина из администрации и вручила повестки, которые нам нужно разносить. Предупредили о том, что навязывать их никому нельзя, а вручать строго в руки человеку.

Проинструктировали, в общем, и я пошел, хотя я просто работаю в ЖЭУ рабочим, электромонтером. У меня было примерно 18 штук повесток, из этих 18 не удалось отдать ни одну. Но жены или друзья повестки фотографировали — такое было раза 3–4.

Один раз я позвонил в домофон и прямо сказал: «На вас пришла повестка». Просто меня спрашивают: «Кто?», я говорю: «Я работник управляющей компании». Не стану же я врать, что я из военкомата. Так вот, сказал сразу про повестку, и случился скандал. Набираю номер квартиры, отвечает мужчина, спрашиваю его, допустим: «Вы Сергей Сергеевич?». Он говорит, что да. Я ему сообщаю про повестку, а он: «Какая повестка? Серьезно что ли?. В итоге он мне не открыл, начал говорить, что всё-таки он не Сергей Сергеевич и что такие тут не живут.

Жены, которые открывали дверь, были перепуганы. Конечно, это всё неприятно, я не имею ко всему этому отношения, почему я должен разносить? Абсолютно непонятно. При этом, чтобы обойти все 18 квартир, у меня ушло часа 3–4. В целом от всего негативное ощущение. Это никак в мои обязанности не входит, мои коллеги недоумевали: «Почему мы должны разносить? Почему это вообще происходит?» Многие осуждали.

Прихожу по третьей повестке, спрашиваю человека, а мне: «Он в тюрьме». Потом буквально через адрес опять ситуация — говорю, что принес повестку, мне говорят: «Какая повестка, он же восемь лет как сидит». Вот какие-то такие семьи попадались. К счастью, я никого из этих мужчин не видел, которым приносил повестки, не вручал им в руки. Это хорошо, потому что, если бы вручил, были бы другие эмоции.

Больше я повторно не ходил с этими повестками. Может, их раздали, может, нет.

В целом к работодателю у меня всегда было нормальное отношение, но вот эта ситуация… Я же понимаю, что если бы я отказался, то, скорее всего, мне бы предложили уволиться. Хотя никто такого, конечно, прямо не говорил.

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Проходив три часа, я принес все повестки обратно. Инженер сказал, что так даже хорошо, что у меня не получилось их отдать. Сказал: «А вдруг администрации понравится, и нас теперь постоянно будут гонять с этими повестками».

NGS.RU побывал на территории учебного лагеря, куда привозят всех тех, кто получил повестки. Показываем, как выглядит это место, и рассказываем, о чем говорят мобилизованные.

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