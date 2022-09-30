«Прихожу по повестке, а мне: "Он в тюрьме"». Монолог простого работника УК, которому пришлось разносить повестки сибирякам
Он не вручил ни одной повестки, но поделился впечатлениями от происходящего
Новосибирца Константина (имя изменено по его просьбе) работодатель обязал вручать повестки. И это притом, что мужчина работает обычным электромонтером в управляющей компании, и ни к военкомату, ни к администрации отношения не имеет. О том, какие чувства он испытал, принося людям дурные известия, и как на его визит реагировали новосибирцы, он рассказал NGS.RU. Публикуем его монолог от первого лица.
— Мне пришлось разносить повестки 23 сентября. В тот день на работе ко мне подошел старший инженер и начальник, сказали, что приходила какая-то женщина из администрации и вручила повестки, которые нам нужно разносить. Предупредили о том, что навязывать их никому нельзя, а вручать строго в руки человеку.
Проинструктировали, в общем, и я пошел, хотя я просто работаю в ЖЭУ рабочим, электромонтером. У меня было примерно 18 штук повесток, из этих 18 не удалось отдать ни одну. Но жены или друзья повестки фотографировали — такое было раза 3–4.
Один раз я позвонил в домофон и прямо сказал: «На вас пришла повестка». Просто меня спрашивают: «Кто?», я говорю: «Я работник управляющей компании». Не стану же я врать, что я из военкомата. Так вот, сказал сразу про повестку, и случился скандал. Набираю номер квартиры, отвечает мужчина, спрашиваю его, допустим: «Вы Сергей Сергеевич?». Он говорит, что да. Я ему сообщаю про повестку, а он: «Какая повестка? Серьезно что ли?. В итоге он мне не открыл, начал говорить, что всё-таки он не Сергей Сергеевич и что такие тут не живут.
Жены, которые открывали дверь, были перепуганы. Конечно, это всё неприятно, я не имею ко всему этому отношения, почему я должен разносить? Абсолютно непонятно. При этом, чтобы обойти все 18 квартир, у меня ушло часа 3–4. В целом от всего негативное ощущение. Это никак в мои обязанности не входит, мои коллеги недоумевали: «Почему мы должны разносить? Почему это вообще происходит?» Многие осуждали.
Прихожу по третьей повестке, спрашиваю человека, а мне: «Он в тюрьме». Потом буквально через адрес опять ситуация — говорю, что принес повестку, мне говорят: «Какая повестка, он же восемь лет как сидит». Вот какие-то такие семьи попадались. К счастью, я никого из этих мужчин не видел, которым приносил повестки, не вручал им в руки. Это хорошо, потому что, если бы вручил, были бы другие эмоции.
Больше я повторно не ходил с этими повестками. Может, их раздали, может, нет.
В целом к работодателю у меня всегда было нормальное отношение, но вот эта ситуация… Я же понимаю, что если бы я отказался, то, скорее всего, мне бы предложили уволиться. Хотя никто такого, конечно, прямо не говорил.
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Проходив три часа, я принес все повестки обратно. Инженер сказал, что так даже хорошо, что у меня не получилось их отдать. Сказал: «А вдруг администрации понравится, и нас теперь постоянно будут гонять с этими повестками».
NGS.RU побывал на территории учебного лагеря, куда привозят всех тех, кто получил повестки. Показываем, как выглядит это место, и рассказываем, о чем говорят мобилизованные.