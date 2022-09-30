«У него сын 4 года и жена беременная». На Украине погиб 25-летний артиллерист из села в Новосибирской области

В Тогучинском районе в ближайшие дни состоятся похороны погибшего на Украине военнослужащего Ивана Вовка. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в администрации Шахтинского сельсовета.



— Ему 25 лет, он старший сержант. У него сын 4 года и жена беременная. Знаем, что он артиллерист, заместитель командира взвода. Здесь родился, окончил школу, пошел в армию и заключил контракт, — отметили в сельсовете.

