«У него сын 4 года и жена беременная». На Украине погиб 25-летний артиллерист из села в Новосибирской области
Мужчину похоронят в родном селе Шахты
В Тогучинском районе в ближайшие дни состоятся похороны погибшего на Украине военнослужащего Ивана Вовка. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в администрации Шахтинского сельсовета.
— Ему 25 лет, он старший сержант. У него сын 4 года и жена беременная. Знаем, что он артиллерист, заместитель командира взвода. Здесь родился, окончил школу, пошел в армию и заключил контракт, — отметили в сельсовете.
Дата похорон, как добавили в администрации, пока не определена — в Новосибирск еще не прилетел борт с телом погибшего.
Иван Вовк погиб 22 сентября.
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