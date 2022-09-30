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Спецоперация на Украине

«У него сын 4 года и жена беременная». На Украине погиб 25-летний артиллерист из села в Новосибирской области

Мужчину похоронят в родном селе Шахты

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Ивану Вовку было 25 лет

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В Тогучинском районе в ближайшие дни состоятся похороны погибшего на Украине военнослужащего Ивана Вовка. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в администрации Шахтинского сельсовета.

— Ему 25 лет, он старший сержант. У него сын 4 года и жена беременная. Знаем, что он артиллерист, заместитель командира взвода. Здесь родился, окончил школу, пошел в армию и заключил контракт, — отметили в сельсовете.

Дата похорон, как добавили в администрации, пока не определена — в Новосибирск еще не прилетел борт с телом погибшего.

Иван Вовк погиб 22 сентября.

На прошлой неделе в гимназии № 10 в центре Новосибирска прошла церемония открытия мемориальной доски, посвященной лейтенанту спецназа Росгвардии Никите Цвиренко, который погиб на Украине.

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Спецоперация на Украине
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