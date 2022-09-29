«На нас кричали, колотили нашу машину». Екатеринбурженка рассказала о том, что творится на границе с Грузией
Семья Ольги провела в многокилометровой пробке больше двух дней без туалета и нормальной еды
После объявления частичной мобилизации в России перед пропускными пунктами на границах выстроились длинные пробки. Многие захотели покинуть страну, чтобы избежать призыва, и в результате попали в многокилометровые очереди перед КПП.
Жительница Екатеринбурга Ольга оказалась по другую сторону границы. Вместе с мужем и ребенком она гостила у родственников в Грузии, а когда настало время возвращаться, дорогу им заблокировал огромный поток выезжающих из России. Далее — рассказ от первого лица.
Велосипедисты пересекали границу быстрее всего
Из России мы никуда переезжать не собирались — родственники мужа пригласили нас на свадьбу в Тбилиси. Мы прилетели в Минводы 21 сентября, взяли напрокат машину и в тот же день благополучно уехали в Грузию. Мгновенно проскочили границу и обе таможни. Домой выехали
Через два часа нас остановили на посту ГАИ. Дальше не пропустили — объяснили, что скопилась большая пробка, нужно подождать. Там мы простояли четыре часа.
Выехали, доехали до грузинской таможни (она была недалеко) в шесть утра и снова встали. От таможни до нашей границы — нейтральная зона, буквально километра три. Каких-то три-четыре метра проезжали за три часа и вставали снова на несколько часов. Пока стояли, подписались на телеграм-канал «Верхний Ларс», смотрели там, что происходит. У многих застрявших заканчивался бензин. Просили у других, и у нас просили, но мы не рискнули. Днем было тепло, а ночью всего 1–2 градуса. Замерзали, заводили двигатель, грелись, снова выключали.
В какой-то момент вечером мы встали прямо в туннеле. Там было тяжело дышать из-за выхлопных газов. Чтобы не замерзнуть, люди заводили машины и так грелись. Оставаться в туннеле на ночь было нельзя: у ребенка астма, мог случиться приступ. На такой случай мы всегда возим с собой ингалятор и препараты, но если бы что-то случилось там, подключить аппарат было бы просто некуда.
Муж стал объезжать пробку по встречке. На нас кричали, колотили нашу машину, злились, что мы не стоим в очереди, но у нас не было другого выхода. Оставаться на ночь в туннеле было смертельно опасно для ребенка, нужно было выехать на свежий воздух.
Пока мы стояли (ехали редко), мимо нас по нейтральной полосе двигались толпы людей со стороны российской границы: пешком, на самокатах, с детьми, с колясками, кто-то нес детей на руках. Измученные, с оборванными и потрепанными чемоданами. Шли в темноте, фонарики не включали. По правилам, по этой полосе нельзя было передвигаться пешком, но, видимо, из-за огромного потока наши пограничники все-таки пропускали людей.
Очень много людей было на велосипедах. Они пересекали границу быстрее всего, на это уходит всего часа три.
Вообще с велосипедами и электросамокатами есть своя схема проезда. От Владикавказа люди берут такси с осетинскими номерами (они почему-то беспрепятственно проезжают пробку в 35 километров от города до самой границы). Потом у самой таможни они пересаживаются на велосипеды или самокаты, которые привозят с собой — покупают во Владикавказе или прямо у таможни. Так они проезжают нейтральную полосу, после чего бросают технику и заказывают грузинское такси. Машины с местными номерами там также проезжают свободно и могут выехать на встречку.
Чтобы пересечь границу пешком, люди прямо в очередях продавали свои машины. Видела, как кто-то избавлялся от практически новой Toyota Camry за полтора миллиона, информацию об этом разместили в чате. Те, кто стоял со стороны российской границы по трое суток, были готовы уже на всё. У них заканчивались запасы еды и воды. В придорожных кафе всё было раскуплено, даже питья не было. Правда, курсировали машины, с них продавали воду и что-то из продуктов.
За несколько дней всё превратилось в помойку
Какая-то девушка, которая, как и мы, возвращалась домой после отдыха в Грузии, потеряла водительские права. Возможно, в суматохе выпали при очередном досмотре. Она была впереди, но ей не давали проехать без прав, из-за этого снова образовался затор на три часа. Девушка в слезах стучалась в другие машины, просила, чтобы люди с правами ей помогли и сели за руль ее машины.
У меня были права, так что я села в ее машину и взяла с собой ребенка. Муж остался где-то в конце очереди, а мы проехали с той девушкой где-то до середины нейтральной территории. Потом сидели в ее автомобиле, ждали, когда подъедет муж. Я хотела помочь ей пересечь нашу границу, если понадобится, но потом мы затерялись в потоке. Не знаю, как у нее сложилось и попала ли она домой. Надеюсь, что всё нормально.
Помню, как три дня назад, когда мы еще ехали в Грузию, вокруг было красиво и чисто. Буквально за несколько дней всё превратилось в помойку и общественный туалет. Везде мусор по обочинам, неприятно пахнет. Общественных туалетов между границами нет, мусорных контейнеров тоже.
Я терпела полтора дня, спрятаться было негде. С одной стороны — скала, с другой — вода, кругом много народу. Самим мужчинам в этом смысле было легче, они вставали прямо на обочине. Как-то наш ребенок захотел в туалет прямо в туннеле. Достали пакет, немного прикрыли двумя открытыми дверями машины. Видимо, все выкручивались примерно так же.
«Все из России едут, а вы обратно»
Полтора километра нейтральной территории проехали за полтора дня. Российскую границу мы пересекли быстро, проблем с въездом нет. А вот у тех, кто выезжает…
Мобильного военкомата, про который пишут в телеграм-каналах, я на тот момент не видела. Не было при мне и такого, чтобы выдавали повестки прямо на границе — просто не пропускали людей и разворачивали назад. Многим говорили, что нужно обратиться в военкомат (видимо, за разрешением на выезд). Так, при мне пограничники развернули назад отца со взрослым сыном, они до этого простояли в пробке три дня.
Поесть в дороге было негде, мы взяли с собой перекус из расчета на 6–8 часов: булочки, шоколадки, пакетик чипсов. Это и ели. Самое главное, что хватило воды и бензина. Уже когда проехали российскую границу, муж купил в первом же придорожном магазине пачку сигарет и три мороженки — отдал за это 800 рублей. Был еще доширак по 300 рублей за пачку. Больше там особо нечего было покупать.
Цены все мгновенно взвинтили, пользуясь ситуацией, начали спекулировать. Кстати, на грузинской стороне такого не было. Цены в кафе по дороге к границе остались прежними. После того как мы уже попали в Россию, поехали быстро: повезло, что перед нами двигался экипаж машин ГИБДД, они расчищали дорогу с нашей стороны и контролировали, чтобы никто не выезжал на встречку. При нас несколько таких машин развернули и отправили в конец очереди.
Очередь эта растянулась на 35 километров — от Владикавказа до российской границы. В самом начале машины стоят в одну полосу, потом в две, а перед самой границей — уже в четыре полосы. В Мин. Воды мы приехали только 28 сентября. Самолет улетел без нас, билеты поменять не удалось, до «Уральских авиалиний» мы так и не смогли дозвониться: связь была очень плохая или ее вообще не было. У нас на карте оставались деньги, на них мы купили билеты до Москвы, а уже оттуда полетим в Екатеринбург.
Когда мы возвращались, из другого потока нам говорили, удивляясь: «Все из России едут, а вы обратно». Но у нас даже не было таких мыслей, чтобы не возвращаться. Мы хотели домой.
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