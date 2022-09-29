«На нас кричали, колотили нашу машину». Екатеринбурженка рассказала о том, что творится на границе с Грузией

Помню, как три дня назад, когда мы еще ехали в Грузию, вокруг было красиво и чисто. Буквально за несколько дней всё превратилось в помойку и общественный туалет. Везде мусор по обочинам, неприятно пахнет. Общественных туалетов между границами нет, мусорных контейнеров тоже.



Я терпела полтора дня, спрятаться было негде. С одной стороны — скала, с другой — вода, кругом много народу. Самим мужчинам в этом смысле было легче, они вставали прямо на обочине. Как-то наш ребенок захотел в туалет прямо в туннеле. Достали пакет, немного прикрыли двумя открытыми дверями машины. Видимо, все выкручивались примерно так же.

«Все из России едут, а вы обратно»

Полтора километра нейтральной территории проехали за полтора дня. Российскую границу мы пересекли быстро, проблем с въездом нет. А вот у тех, кто выезжает…

Мобильного военкомата, про который пишут в телеграм-каналах, я на тот момент не видела. Не было при мне и такого, чтобы выдавали повестки прямо на границе — просто не пропускали людей и разворачивали назад. Многим говорили, что нужно обратиться в военкомат (видимо, за разрешением на выезд). Так, при мне пограничники развернули назад отца со взрослым сыном, они до этого простояли в пробке три дня.