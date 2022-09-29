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Спецоперация на Украине

В Минобороны рассказали, куда отправят мобилизованных

Призывники уже проходят боевое слаживание

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Мобилизованные находятся рядом с районами «выполнения боевых задач»

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В Минобороны рассказали, чем будут заниматься мобилизованные россияне. По словам ведомства, призывники уже приступили к боевому слаживанию рядом с районами «выполнения боевых задач».

— После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления, — заявили в Минобороны.

Ранее мы рассказывали о том, что в некоторых военкоматах Петербурга и Москвы мобилизованных направляли в отряды теробороны (и объясняли, что это такое). Все последние новости о частичной мобилизации и СВО мы собираем в текстовой онлайн-трансляции.

МинобороныРоссияУкраинаСпецоперацияЧастичная мобилизация
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