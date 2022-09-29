В Минобороны рассказали, куда отправят мобилизованных
Призывники уже проходят боевое слаживание
В Минобороны рассказали, чем будут заниматься мобилизованные россияне. По словам ведомства, призывники уже приступили к боевому слаживанию рядом с районами «выполнения боевых задач».
— После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления, — заявили в Минобороны.
Ранее мы рассказывали о том, что в некоторых военкоматах Петербурга и Москвы мобилизованных направляли в отряды теробороны (и объясняли, что это такое). Все последние новости о частичной мобилизации и СВО мы собираем в текстовой онлайн-трансляции.