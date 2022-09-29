Как доказать, что я не годен? Отвечает военный комиссар
Он объяснил, как действовать в случае призыва по ошибке
Военком призвал мобилизованных приносить с собой документы о состоянии здоровья. Этот совет пригодится тем, кто считает, что не годен к службе из-за хронических болезней. Как правильно действовать в такой ситуации, врио свердловского военного комиссара рассказал в коротком видео, посмотрите.
— Если человек получил повестку и считает, что это ошибка, ему рекомендовано в первую очередь прийти в военный комиссариат по месту жительства или по месту, где он стоит на воинском учете. [Надо] принести с собой все оправдательные документы, которые у него есть на руках, заявить это в военкомате, где будет принято решение по его дальнейшему предназначению, — рассказал врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков.
Также военные рассказали, что здоровье призывника проверяют две комиссии врачей: в военкомате и на сборном пункте. Поэтому те, у кого серьезные проблемы, вряд ли отправятся в зону спецоперации. Полные ответы на частые вопросы о мобилизации можно найти здесь. Представители Общероссийского народного фронта собирают жалобы на нарушения.
Ранее мы сделали полезные карточки с ответами на самые важные вопросы, приходящими на горячую линию по частичной мобилизации. Они пополняются по мере появления новых вопросов.
Все новости о частичной мобилизации в России мы собираем в специальном разделе E1.RU.