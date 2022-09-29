Володин передумал: военнообязанным все-таки не запрещено покидать Россию

Сегодняшняя публикация Вячеслава Володина о том, что военнообязанным запрещено покидать Россию, навела шороху в Совфеде. Сенатор Андрей Клишас обратил внимание на то, что запрет на выезд, согласно закону, распространяется на тех, кто уже получил повестку. Те, кто просто состоит на воинском учете, могут летать спокойно.



— Да, действительно, в соответствии с ФЗ «О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ» запрет на выезд распространяется только на лиц, призванных на военную службу, то есть на лиц, получивших повестку, — объяснил сенатор у себя в Telegram-канале. — Закон не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учете, но еще не получивших повестку.

