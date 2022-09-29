Володин передумал: военнообязанным все-таки не запрещено покидать Россию
На публикацию спикера Госдумы обратил внимание сенатор РФ Андрей Клишас
Сегодняшняя публикация Вячеслава Володина о том, что военнообязанным запрещено покидать Россию, навела шороху в Совфеде. Сенатор Андрей Клишас обратил внимание на то, что запрет на выезд, согласно закону, распространяется на тех, кто уже получил повестку. Те, кто просто состоит на воинском учете, могут летать спокойно.
— Да, действительно, в соответствии с ФЗ «О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ» запрет на выезд распространяется только на лиц, призванных на военную службу, то есть на лиц, получивших повестку, — объяснил сенатор у себя в Telegram-канале. — Закон не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учете, но еще не получивших повестку.
Также глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству указал на расхождения в российских законах относительно возможности выезжать за пределы страны для граждан, состоящих на воинском учете.
— Если такое лицо выехало за пределы РФ в период мобилизации, оно нарушило ФЗ «О мобилизации», но не нарушило ФЗ «О порядке выезда из РФ», — отметил Клишас.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, в свою очередь, вообще увидел в запрете на выезд «дискриминацию граждан по определенным признакам».
— Необходимо отслеживать реализацию положений закона. Ведь это не что иное, как дискриминация граждан по определенным признакам. А кроме того, это дискредитация проводимой государственной политики, — заявил Кирилл Кабанов.
Вячеслав Володин, получив после своей публикации разъяснение от Минобороны, отметил, что статья 21 закона 31-ФЗ, на которую он ссылался ранее, в условиях частичной мобилизации не применяется.
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— Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов, — написал Володин.
Всем, кто сомневается, Андрей Клишас посоветовал внимательно читать закон и руководствоваться позицией Минобороны.