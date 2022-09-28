«Прислали повестку по ошибке, что мне делать?» Объясняем за одну минуту
Куда обращаться тем, кого по правилам не должны мобилизовать
В России продолжается частичная мобилизация. Под нее попадают не все военнообязанные, а только те, кто соответствует критериям Минобороны. Например, тех, кто прежде не служил, мобилизация сейчас коснуться не должна, так же как и отцов четырех (и более) детей. Но что делать, если вас точно не должны призвать, а повестку все-таки прислали? Объясняем в коротком видео.
Вот куда нужно обращаться с жалобой, если повестка пришла ошибочно:
- в ваш военкомат;
- в областной военкомат;
- в прокуратуру;
- в суд.
Не забудьте предоставить документы, которые могут подтвердить, что вы не подходите под частичную мобилизацию. Чтобы ускорить процесс разбирательств, можно обратиться к журналистам и правозащитникам. Это поможет обратить внимание на проблему.
Также помочь ускорить разбирательства может общероссийский народный фронт (ОНФ): вот их аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Задать вопросы по мобилизации можно и на горячую линию по телефону 122.
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