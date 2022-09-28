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Спецоперация на УкраинеПроблема

«Прислали повестку по ошибке, что мне делать?» Объясняем за одну минуту

Куда обращаться тем, кого по правилам не должны мобилизовать

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В России продолжается частичная мобилизация. Под нее попадают не все военнообязанные, а только те, кто соответствует критериям Минобороны. Например, тех, кто прежде не служил, мобилизация сейчас коснуться не должна, так же как и отцов четырех (и более) детей. Но что делать, если вас точно не должны призвать, а повестку все-таки прислали? Объясняем в коротком видео.

Вот куда нужно обращаться с жалобой, если повестка пришла ошибочно:

  • в ваш военкомат;
  • в областной военкомат;
  • в прокуратуру;
  • в суд.

Не забудьте предоставить документы, которые могут подтвердить, что вы не подходите под частичную мобилизацию. Чтобы ускорить процесс разбирательств, можно обратиться к журналистам и правозащитникам. Это поможет обратить внимание на проблему.

Также помочь ускорить разбирательства может общероссийский народный фронт (ОНФ): вот их аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».


Задать вопросы по мобилизации можно и на горячую линию по телефону 122.

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Ранее мы собрали в карточки ответы на самые важные вопросы, приходящие на горячую линию по частичной мобилизации. Они пополняются по мере появления новых вопросов.

Все новости о частичной мобилизации в России мы собираем в специальном разделе.

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