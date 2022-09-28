«Прислали повестку по ошибке, что мне делать?» Объясняем за одну минуту

В России продолжается частичная мобилизация. Под нее попадают не все военнообязанные, а только те, кто соответствует критериям Минобороны. Например, тех, кто прежде не служил, мобилизация сейчас коснуться не должна, так же как и отцов четырех (и более) детей. Но что делать, если вас точно не должны призвать, а повестку все-таки прислали? Объясняем в коротком видео.

