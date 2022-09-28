В Новосибирской области в Доволенском районе из 54 мобилизованных мужчин вернули 16 человек. Как сообщили в администрации Доволенского района, эти те, кого мобилизировали 26 сентября.

— Восемь из них получили временную отсрочку для подтверждения заболеваний. В течении определенного времени они должны будут предоставить подтверждающие документы из медицинского учреждения. После этого военным комиссариатом будет принято решение о целесообразности направления их на службу. Еще 8 человек вернули по различным причинам, которые не позволяют служить (среди них многодетные отцы; двое приписаны в городе Новосибирск; один госпитализирован), — сообщили в администрации района.