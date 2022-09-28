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Спецоперация на Украине

В Доволенском районе из 54 мобилизованных мужчин вернули 16 человек

Восемь из них получили временную отсрочку для подтверждения заболеваний

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Один из мобилизованных госпитализирован

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В Новосибирской области в Доволенском районе из 54 мобилизованных мужчин вернули 16 человек. Как сообщили в администрации Доволенского района, эти те, кого мобилизировали 26 сентября.

— Восемь из них получили временную отсрочку для подтверждения заболеваний. В течении определенного времени они должны будут предоставить подтверждающие документы из медицинского учреждения. После этого военным комиссариатом будет принято решение о целесообразности направления их на службу. Еще 8 человек вернули по различным причинам, которые не позволяют служить (среди них многодетные отцы; двое приписаны в городе Новосибирск; один госпитализирован), — сообщили в администрации района.

⁣Как уточнили на сайте администрации, мобилизация в районе продолжается и повестки еще будут приходить.

В Колывани вчера проводили мобилизованных мужчин. Корреспондент НГС Ксения Лысенко приехала в поселок, чтобы посмотреть, как провожают большую группу колыванцев — почти все они водители.

Новосибирская областьСпецоперацияЧастичная мобилизация
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