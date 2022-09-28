Уклонистов выдадут России, а закроют ли границы? Главные новости СВО за 27 сентября

Приложение «ВКонтакте» пропало из App Store

Издание «КодДурова» сообщило, что из App Store пропали все приложения экосистемы холдинга VK — «ВКонтакте», VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также почта Mail.ru.

— Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме, — сообщили в пресс-службе VK.

