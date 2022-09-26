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Кто резервист, а кто запасник? Объясняем различия

Оказалось, что военнослужащий в запасе и резервист — совсем не одно и то же

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Частичную мобилизацию в РФ объявили 5 дней назад

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Позже министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призвать на службу планируют 300 тысяч резервистов. Есть ли различия между резервистами и военнослужащими, которых зачислили в запас? В правительственном телеграм-канале «Объясняем.рф» рассказали, что разница все-таки есть.

Резервисты — это те, кто пребывает в запасе, но заключили контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном людском резерве. Они могут работать на любой работе, регулярно проходят военные сборы и получают ежемесячные выплаты.

Военнослужащими в запасе же считаются следующие граждане:

  • уволенные с военной службы с зачислением в запас ВС;
  • завершившие обучение в военных учебных центрах по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов;
  • прошедшие срочную или альтернативную службу;
  • освобожденные от призыва или получившие отсрочку до 27 лет;
  • женщины, имеющие военные специальности;
  • не подлежащие призыву на военную службу (больше 27 лет);
  • не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных оснований;
  • уволенные с военной службы без постановки на воинский учет (те, кто встал на учет в военкомате позднее).

Ранее мы собрали ответы на самые важные вопросы, приходящие на горячую линию по частичной мобилизации, в карточки. Они пополняются по мере появления новых вопросов.

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РоссияУкраинаСпецоперацияЧастичная мобилизацияРезервистыЗапасники
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