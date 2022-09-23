«Пацифистские взгляды — это аргумент». Могут ли геи отказаться от службы во время мобилизации
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21 сентября президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции планируют отправить 300 тысяч человек. В первую очередь призовут людей с боевым опытом, заявляли в Минобороны.
MSK1.RU поговорил со старшим партнером правозащитной инициативы «Дело ЛГБТ+» Владимиром Комовым о том, как обстоят дела с призывом ЛГБТ-людей на службу. Комов считает, что избежать армии из-за ориентации сейчас нельзя — «это мифы из прошлого десятилетия».
— Прямого основания для этого нет. А вот пацифистские взгляды, то, что вы не приемлете службу в армии, — это аргумент. Не очень ясно, как быть в случае с мобилизацией, потому что альтернативная служба в нашей стране подразумевается именно для призывников, но никто в рамках нашей действующей Конституции не может быть ограничен в правах, никому не могут быть даны особые привилегии. Исходя из чего я думаю, что все люди, кто считает свои взгляды пацифистскими, могут попробовать этим воспользоваться, — считает Комов.
Пацифистские взгляды действительно являются основанием для того, чтобы пройти альтернативную гражданскую службу. По мнению правозащитников, сексуальная ориентация может являться аргументом, который объяснит то, почему у вас сложились пацифистские взгляды. Но в первую очередь речь о призыве срочников в армию, в случае с мобилизацией всё может оказаться сложнее.
— Мы с вами говорим не о призыве, а о мобилизации — это другая правовая основа, которая не так хорошо проработана с точки зрения законодательства, как призыв. Хотя основание для проведения абсолютно законных параллелей, в том числе отсутствие дискриминации между призывниками и мобилизованными, несомненно, существует, — уверен Владимир Комов.
Отдельное внимание стоит обратить на защиту прав транс-людей, считает Комов. Дело в том, что по медицинским показаниям психиатрического толка транс-женщин нельзя призывать в армию, но для доказательства этого необходимо пройти медицинскую комиссию, и пока она не прошла, тебя всё равно могут мобилизовать.
— В рамках действующего МКБ-10 транс-люди являются людьми с очевидным отказом от возможности призыва и службы. Для этого много есть оснований: отсутствие органа, хирургические противопоказания, зависимость от принимаемых гормональных препаратов, и — что в первую очередь выделяет Минобороны — психиатрические противопоказания. Были случаи, когда вместо категории Д назначали категорию Б — по крайней мере, до введения в 2020 году очередного приказа Минобороны. Сейчас к нам поступают запросы на консультацию: как быть с категорией Б.
Согласно данным Минобороны, в первую очередь под частичную мобилизацию попадут те, кто имеет боевой опыт и обладает востребованной военно-учетной специальностью. Владимир Комов, опираясь на эти данные, предлагает не сильно переживать за ЛГБТ-людей.
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— Большое количество ЛГБТ-людей у нас в Москве. И хотя уровень бытовой гомофобии у нас снизился, в Москве намного более свободно. В этом отношении в столице более цивилизованное общество, — считает Владимир Комов. — И процентное соотношение ЛГБТ, конечно, больше, исходя из чего мне кажется, что просто вероятность для ЛГБТ-людей быть мобилизованными в Москве меньше, чем где-нибудь в регионах. Из всех социальных групп я думаю, что ЛГБТ-люди в этом смысле более защищены.
Вечером 22 сентября Минобороны разъяснило порядок проведения частичной мобилизации в России. Мы публиковали полный список болезней, с которыми вас не могут призвать на службу. Почитайте также, что делать, если вам пришла повестка, а вы на больничном. А еще мы публиковали подробную инструкцию для женщин: кого могут призвать и что делать в этом случае.