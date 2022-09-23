«Пацифистские взгляды — это аргумент». Могут ли геи отказаться от службы во время мобилизации

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции планируют отправить 300 тысяч человек. В первую очередь призовут людей с боевым опытом, заявляли в Минобороны.

MSK1.RU поговорил со старшим партнером правозащитной инициативы «Дело ЛГБТ+» Владимиром Комовым о том, как обстоят дела с призывом ЛГБТ-людей на службу. Комов считает, что избежать армии из-за ориентации сейчас нельзя — «это мифы из прошлого десятилетия».

