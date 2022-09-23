В Бердске похоронили
41-летнего водителя-электрика, который погиб в спецоперации
Михаил Калмыков два года служил по контракту
В Бердске сегодня, 23 сентября, прошла церемония прощания с 41-летнем Михаилом Калмыковом, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине.
Как сообщили на официальном сайте администрации города Бердска, Михаил Калмыков был водителем-электриком роты связи отдельной бригады специального назначения. В пресс-службе администрации уточнили, что он был рядовым.
— Михаил Калмыков родился 12 мая 1981 года в Новосибирске. В 1998 году окончил среднюю общеобразовательную школу
В гимназии