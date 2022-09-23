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Спецоперация на Украине

В Бердске похоронили 41-летнего водителя-электрика, который погиб в спецоперации

Михаил Калмыков два года служил по контракту

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Прощание с погибшим прошло 23 сентября

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В Бердске сегодня, 23 сентября, прошла церемония прощания с 41-летнем Михаилом Калмыковом, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине.

Как сообщили на официальном сайте администрации города Бердска, Михаил Калмыков был водителем-электриком роты связи отдельной бригады специального назначения. В пресс-службе администрации уточнили, что он был рядовым.

— Михаил Калмыков родился 12 мая 1981 года в Новосибирске. В 1998 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 32 города Новосибирска. В 2020 году поступил на военную службу по контракту в Центральном военном округе. За проявленные отвагу, самоотверженность и мужество Михаил Владиславович награжден государственными наградами: медалью Жукова, медалью Суворова и ведомственной медалью «За воинскую доблесть», — сообщили на сайте администрации Бердска.

В гимназии № 10 в центре Новосибирска прошла церемония открытия мемориальной доски, посвященной лейтенанту спецназа Росгвардии Никите Цвиренко, который погиб на Украине.

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