«Переподготовка 15–20 дней — и вперед». Как мобилизация повлияет на гражданскую авиацию в России

Летчик Андрей Литвинов, имеющий более чем 40-летний стаж, также говорит о том, что мобилизовать могут и бывших военных летчиков, которые давно летают за штурвалами гражданских бортов.



— Теоретически могут призывать бывших военных летчиков, которых много в гражданской авиации. А гражданские летчики — чем мы можем помочь? Мы можем только перевозить людей и грузы. На истребителях летать мы не умеем, не знаем, как управлять военными самолетами, — объясняет MSK1.RU Андрей Литвинов.



Как это скажется на гражданской авиации