«Переподготовка 15–20 дней — и вперед». Как мобилизация повлияет на гражданскую авиацию в России
Публикуем мнения экспертов-летчиков на тему переквалификации пилотов
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать порядка 300 тысяч человек.
Одновременно с этим появились сообщения о дефиците авиабилетов на некоторых популярных направлениях и о том, что цены на перелеты из России резко выросли. Мы поинтересовались у экспертов, как события последних дней отразятся на гражданской авиации.
Кого могут мобилизовать
Заслуженный пилот России полковник Юрий Сытник говорит, что летчики гражданской авиации — обычные граждане, которые могут быть призваны. Он перечислил категории летчиков, которых могут мобилизовать.
— Прошедших военное училище, военных летчиков, в том числе тех, которые в запас ушли. Бывших летчиков не бывает. Этих ребят всех призовут, и во втором, и третьем эшелоне они будут выполнять свои задачи. Также летчики ДОСААФ, летчики реактивных самолетов. Переподготовка 15–20 дней — и вперед, — говорит MSK1.RU Юрий Сытник.
Летчик Андрей Литвинов, имеющий более чем 40-летний стаж, также говорит о том, что мобилизовать могут и бывших военных летчиков, которые давно летают за штурвалами гражданских бортов.
— Теоретически могут призывать бывших военных летчиков, которых много в гражданской авиации. А гражданские летчики — чем мы можем помочь? Мы можем только перевозить людей и грузы. На истребителях летать мы не умеем, не знаем, как управлять военными самолетами, — объясняет MSK1.RU Андрей Литвинов.
Как это скажется на гражданской авиации
Опрошенные MSK1.RU эксперты разошлись в оценках влияния частичной мобилизации на авиационную отрасль. Полковник Юрий Сытник считает, что на гражданскую авиацию возможная мобилизация летчиков не повлияет.
— Конечно, не скажется. Произошло сокращение всех перевозок более чем на 50%, — говорит он. — Европа для нас закрыта, другие недружественные страны — тоже. Летать стало практически некуда.
Андрей Литвинов также говорит о сокращении перелетов и множестве незанятых пилотов.
— Сейчас работа уменьшилась, потому что перестали летать в Европу и другие регионы. Появились «лишние» люди. Руководство пытается выдавить из компаний летчиков старше 55 лет. Им эта ситуация на руку. Так что сейчас бывшие военные летчики могут пойти [под частичную мобилизацию], — поясняет он MSK1.RU.
Однако эксперт уверен, что авиакомпаниям будет сложно восстановиться, когда перелеты вновь станут возможными.
— Авиация — дорогостоящая отрасль. Подготовить пилота стоит очень больших денег. Компании, которые пытаются выдавить летчиков, жестко поплатятся за это, — уточняет Литвинов.
Также Андрей Литвинов напомнил о том, что с 2014 года российские авиакомпании могут нанимать иностранных пилотов.
— С такой же ситуацией они все столкнутся, когда восстановятся перевозки. Из летного состава ВС, когда всё восстановится, никто в [гражданскую] авиацию не вернется: будет потеряна квалификация, допуски, — считает Андрей Литвинов.
Как переучить пилотов
Между тем полковник Юрий Сытник считает, что особых проблем с переучиванием гражданских летчиков при мобилизации быть не должно.
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— Гражданские самолеты и военные некоторые: и кабина, и управление, и авионика, — ничем не отличаются друг от друга. Вопросов и проблем здесь нет никаких. Командиры кораблей [гражданских] порой уже имели переподготовку [на военные]. Никакого особого переобучения. Пять-шесть полетов на аэродроме — и вперед, — объясняет Юрий Сытник.
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