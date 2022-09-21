Кого призовут? И что будет, если отказаться? Юрист разобрал указ президента и законы о мобилизации

То есть из двух вот этих предложений буквально исходит, что призывают граждан запаса. Потому что в соответствии с ФЗ (федеральным законом. — Прим. ред.) о мобилизации, при мобилизации по 17-й статье мобилизационной подготовки и мобилизации, часть вторая, говорится о том, что призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Из вот данного толкования буквального следует, что призываются все запасники, несмотря на то, что в первом пункте объявлена частичная мобилизация. Как следствие, наверное, под силу действия данного указа попадают все граждане, пребывающие в запасе. Пока я делаю именно такой вывод.

