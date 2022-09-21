Кого призовут? И что будет, если отказаться? Юрист разобрал указ президента и законы о мобилизации
А также рассказал, что делать запасникам
Утром 21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к нации и заявил о частичной мобилизации в стране. С этого дня сотрудники военных комиссариатов начнут рассылать повестки гражданам, которые находятся в запасе. Делать это — лично в руки и под роспись, как призывникам. Появились разговоры, что скоро повестки будут приходить и через портал «Госуслуги», в Минцифры уже дали свой комментарий по этому поводу.
Юрист Евгений Крылов в интервью MSK1.RU проанализировал указ президента и федеральные законы о мобилизации. Он рассказал, что, судя по всему, в законе нет ответственности для призывников, которые отказались от участия в мобилизационных мероприятиях.
— Кого призовут?
— В указе президента от 21 сентября 22 года «О мобилизации» написано: «осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации Вооруженных Сил Российской Федерации». Точка. Больше не написано ничего. Дальше идут данные о том, что они приравниваются к военнослужащим, какой уровень денежного довольствия и что нужно сделать.
То есть из двух вот этих предложений буквально исходит, что призывают граждан запаса. Потому что в соответствии с ФЗ (федеральным законом. — Прим. ред.) о мобилизации, при мобилизации по 17-й статье мобилизационной подготовки и мобилизации, часть вторая, говорится о том, что призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.
Из вот данного толкования буквального следует, что призываются все запасники, несмотря на то, что в первом пункте объявлена частичная мобилизация. Как следствие, наверное, под силу действия данного указа попадают все граждане, пребывающие в запасе. Пока я делаю именно такой вывод.
Если бы больше признаков было написано в этом предложении, например, осуществить призыв граждан РФ на военную службу по мобилизации в вооруженных силах из числа «один, два, три» — было бы всё немного понятнее. А пока эта формулировка одна и общая. Может быть, в дальнейшем будут какие-то дополнительные разъяснения со стороны правительства. Но пока предварительно вот написано то, что написано. Я читаю это буквально, сопоставляю это с законом, и пока вот так.
— Кто получит отсрочку?
— Здесь на самом деле достаточно сжатые основания. Нужно не путать федеральный закон о воинской обязанности и военной службе и мобилизационный закон. В ФЗ о мобилизационной подготовке перечислены шесть оснований для предоставления отсрочки.
Среди них указано, что отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации предоставляют гражданам, которые забронированы Правительством Российской Федерации, которые временно не годны и которые заняты постоянным уходом за родственниками. Но такое положение было и в федеральном законе о воинской обязанности.
Те, кто является опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней сестры. Те, кто имеют на иждивении четырех и более детей в возрасте до шестнадцати лет. Те, у кого есть жена со сроком беременности, которая составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до шестнадцати лет. Не подлежат призыву матери, которые имеют четырех и более детей. Отсрочка предоставляется членам Совета Федерации и депутатам Госдумы. Всё.
Дополнительно есть небольшие критерии в 17-й статье данного закона, который говорит, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, которые имеют неснятую, непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления, а также военнослужащие женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до шестнадцати лет, и срок беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право на досрочное увольнение со службы.
Вот это то, что исходит из мобилизационного закона, именно
— Что делать тем, кто сейчас находится в запасе?
— Если мы говорим о моменте, когда запасникам никакая повестка не вручена, то делать им нечего. Обязанность получения повестки всё еще лежит на территориальных органах военкомата. Сотрудники военкомата обязаны вручить гражданам повестку лично в руки и под роспись, потому что пока это единственный способ, который предусмотрен законом относительно уведомления граждан о прохождении призывных мероприятий, поэтому гражданину должна быть вручена повестка лично в руки и под роспись, до тех пор, пока не вручена, гражданин никуда идти не обязан.
— А как же новость о мобилизационных предписаниях, которые присылают через «Госуслуги»?
— Такого способа уведомления, как «через Госуслуги», нет.
— Можно ли отказаться от участия в мобилизации и что за это грозит?
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— Вот здесь интересный момент. Я сразу оговорюсь, что я изучаю закон в точно таком же быстром темпе, в каком это делаете вы, буквально с утра. И мое мнение такое: в случае отказа от прохождения мобилизационных мероприятий, например, в частности, если ты отказываешься получить повестку, или если ты не приходишь по мобилизационным повесткам, то сначала тебя штрафуют по КоАП, по
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