Стало известно, попадают ли выпускники военных кафедр под частичную мобилизацию

Выпускники военных кафедр не будут приравниваться к тем, кто прошел военную службу. Об этом сегодня заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Бондарев.

— Я еще раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил, — сказал чиновник (цитата по ТАСС).

Сегодня глава комитета по обороне в Госдуме Андрей Картаполов заявлял, что выпускников военных кафедр могут призвать, если их военно-учетные специальности будут востребованы. Сегодня он также заявлял о том, что большее количество людей будет призываться из западных и центральных регионов РФ.