Стало известно, попадают ли выпускники военных кафедр под частичную мобилизацию
Сенатор Бондарев ответил на вопросы журналистов о призыве
Выпускники военных кафедр не будут приравниваться к тем, кто прошел военную службу. Об этом сегодня заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Бондарев.
— Я еще раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил, — сказал чиновник (цитата по ТАСС).
Сегодня глава комитета по обороне в Госдуме Андрей Картаполов заявлял, что выпускников военных кафедр могут призвать, если их военно-учетные специальности будут востребованы. Сегодня он также заявлял о том, что большее количество людей будет призываться из западных и центральных регионов РФ.
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