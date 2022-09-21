Призванным по мобилизации «запасникам» будут те же выплаты, что и у контрактников
Частичная мобилизация коснется тех, кто находится в запасе
Владимир Путин во время обращения к россиянам 21 сентября заявил, что участники спецоперации из числа «запасников» получат тот же статус, что ранее был у тех, кто отправился туда служить по контракту. Речь идет в том числе о выплатах и социальных гарантиях, как для военнослужащих, так и для их семей.
— Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — заявил президент.
Говоря о выплатах, президент, вероятно, имел ввиду гарантии, введенные весной 2022 года. Во время своего выступления 3 марта Владимир Путин заявил, что раненные участники специальной военной операции получат от государства выплату в размере 3 миллионов рублей, семьи погибших военнослужащих — 5 миллионов рублей. Это дополнительные выплаты, которые введены именно для участников спецоперации. По общему правилу семьям погибших военнослужащих положены страховка и единовременное пособие в сумме 7,421 млн рублей, ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи и некоторые другие меры соцподдержки.
Граждан из запаса будут призывать в рамках частичной мобилизации, которую президент объявил сегодня. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призвать планируется 300 тысяч человек. Призывать будут не одномоментно: законом установлена очередность призыва граждан в соответствии со званиями и возрастом.