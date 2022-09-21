Призванным по мобилизации «запасникам» будут те же выплаты, что и у контрактников

Владимир Путин во время обращения к россиянам 21 сентября заявил, что участники спецоперации из числа «запасников» получат тот же статус, что ранее был у тех, кто отправился туда служить по контракту. Речь идет в том числе о выплатах и социальных гарантиях, как для военнослужащих, так и для их семей.

— Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — заявил президент.