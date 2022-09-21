Сроки и места развертывания пунктов сбора резервистов в НСО пока не определены
Сегодня президент объявил частичную мобилизацию в России
Военный комиссариат Новосибирской области заявил, что сроки и места развертывания пунктов сбора военнослужащих запаса будут определять после получения соответствующих указов.
— Министерство обороны еще ничего, никаких указаний не спускало. То есть у нас еще пока никаких указаний не было, — объяснили в военкомате.
Также там отметили, что срочный призыв начнется «в штатном режиме» с
Указ, подписанный президентом, уже появился на сайте Кремля. Мы публикуем его полностью.