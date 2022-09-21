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Спецоперация на Украине

Сроки и места развертывания пунктов сбора резервистов в НСО пока не определены

Сегодня президент объявил частичную мобилизацию в России

В России с 21 сентября началась частичная мобилизация

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Военный комиссариат Новосибирской области заявил, что сроки и места развертывания пунктов сбора военнослужащих запаса будут определять после получения соответствующих указов.

— Министерство обороны еще ничего, никаких указаний не спускало. То есть у нас еще пока никаких указаний не было, — объяснили в военкомате.

Также там отметили, что срочный призыв начнется «в штатном режиме» с 1 октября.

Указ, подписанный президентом, уже появился на сайте Кремля. Мы публикуем его полностью.

ВоенкоматыСпецоперация на Украине
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