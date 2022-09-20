Госдума приняла закон об уголовном наказании за неявку по повестке и дезертирство. Что это значит для всех нас
Также вводится наказание за мародерство
Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который вносит изменения в Уголовный кодекс в части наказания за сдачу в плен и мародерство. В первом чтении законопроект был принят еще в июле, но тогда он был в другой редакции и этих статей не содержал. Поправки были внесены 19 сентября, накануне второго чтения.
Изначально в законопроекте речь шла о корректировке сроков лишения свободы, после отбытия которых осужденные за совершение особо тяжких преступлений могут претендовать на замену остатка срока принудительными работами. Это изменения в статью 80 УК РФ, которая ни с вооруженными силами, ни с военными действиями никак не связана. Со вчерашними поправками в законопроекте появились новые идеи: введение статей за нарушение условий оборонного госконтракта, сдачу в плен, неявку по повестке для «запасников».
— Поправками вводится целый набор новых статей УК РФ: «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство», — пишет в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков. — В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время».
За сдачу в плен без признаков госизмены предполагается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет (на первый раз могут простить, если человек принял меры для своего освобождения и вернулся в часть). Ранее в Российской Федерации уголовного наказания за сдачу в плен не было. Такая статья была в РСФСР. Согласно Уголовному кодексу 1960 года к сдавшимся в плен добровольно могли применять высшую меру наказания — смертную казнь.
Под мародерством закон понимает противоправное изъятие чужого имущества в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Сам факт мародерства, согласно принятым поправкам, наказывается лишением свободы на срок до шести лет. С применением неопасного для жизни насилия — до 10 лет, по предварительному сговору, в крупном размере или с применением опасного для жизни насилия — до 12 лет, организованной группой, в особо крупном размере или совмещенное с убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью — до 15 лет.
Также, согласно поправкам, самовольное оставление части и неявка по повестке в период мобилизации и военного положения будет наказываться строже. Покинувшим часть на срок от 2 до 10 суток — до 5 лет лишения свободы, а не до года, от 10 дней до месяца — до 7 лет лишения свободы, а не до 3 лет, более месяца — от 5 до 10 лет колонии, а не до 5 лет.
Еще одно нововведение — усиление наказания для отказников. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от 2 до 3 лет.
— Статья, скорее всего, будет распространяться на действующих военнослужащих, потому что статья 332 — это неисполнение именно приказа. Гражданским лицам никто не может отдавать приказы, следовательно, данный состав на гражданских не будет распространяться, — говорит юрист Евгений Крылов.
Также законом вводится группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта.
Теперь законопроект должен одобрить Совет Федерации. Это может быть сделано уже 21 сентября. После этого документ останется подписать президенту, и со дня официального опубликования закон вступит в силу.