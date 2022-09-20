Госдума приняла закон об уголовном наказании за неявку по повестке и дезертирство. Что это значит для всех нас

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который вносит изменения в Уголовный кодекс в части наказания за сдачу в плен и мародерство. В первом чтении законопроект был принят еще в июле, но тогда он был в другой редакции и этих статей не содержал. Поправки были внесены 19 сентября, накануне второго чтения.



Изначально в законопроекте речь шла о корректировке сроков лишения свободы, после отбытия которых осужденные за совершение особо тяжких преступлений могут претендовать на замену остатка срока принудительными работами. Это изменения в статью 80 УК РФ, которая ни с вооруженными силами, ни с военными действиями никак не связана. Со вчерашними поправками в законопроекте появились новые идеи: введение статей за нарушение условий оборонного госконтракта, сдачу в плен, неявку по повестке для «запасников».

