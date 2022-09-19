В армию — без повестки? Что значит для призывников новый закон Госдумы
Документ еще не прошел третье чтение
До старта осенней призывной кампании осталась всего пара недель — она начнется, как обычно, в октябре. Однако в этом году депутаты обсуждают ряд изменений в законы, касающиеся армии и военных и в том числе: изменения правил призыва срочников. Разбираемся, какие поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» хотят внести депутаты и что изменится, если их утвердят.
Законопроект, о котором идет речь, начал активно обсуждаться этой весной. Он предполагает введение нового способа доставки повестки призывнику — заказным письмом. То есть при внесении соответствующих поправок ее не обязаны будут вручать лично в руки. А это значит, что опция «не попадаться военкому» будет недоступна желающим избежать службы в армии. Собственно, поэтому законопроект и был предложен: по действующему закону, повестку должны вручать под расписку, а призывники избегают ее получения.
— В отсутствие такой расписки привлечь гражданина к административной или уголовной ответственности за неявку на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, практически невозможно, чем и пользуются недобросовестные граждане, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Так, в период проведения призывных кампаний 2016 года военные комиссариаты не смогли оповестить о явке на соответствующие мероприятия более 90 тысяч призывников.
Авторы законопроекта утверждают, что в 2016 году повестки не получили 30% от общего числа граждан, призванных на военную службу. Такие старые данные в документах используются неспроста — сам законопроект лежит в Госдуме аж с 2018 года. После внесения на рассмотрение он прошел предварительное и первое чтения, а потом как-то затормозил. В январе 2022 года с документа сдули пыль и отправили дальше, а 22 февраля приняли во втором чтении. Третье чтение должно было состояться в апреле, но не случилось — сейчас в паспорте законопроекта не указаны сроки рассмотрения.
— Если закон будет принят в действующей редакции, то военнообязанный гражданин призывного возраста должен будет каждые полгода ходить в военкомат вне зависимости от результата: признают негодным — не пойдет в армию, признают годным — пойдет или обжалует решение призывной комиссии, — говорит юрист Евгений Крылов. — Дело в том, что в законе хоть и написано, что повестки должны рассылать заказными письмами, там также есть пункт, что если повестка вообще не пришла, то должен прийти сам. Не пришло тебе письмо — всё равно сам, сознательно, с началом призывной кампании шагаешь в военкомат.
Пока закон не принят, а значит, всё работает по старой схеме: повестку должны вручать лично в руки. Но даже если документ будет принят Госдумой, подписан президентом и опубликован, до конца неясно, как он будет работать. Санкции за неявку по повестке установлены и остаются прежними. На первый раз это административное правонарушение и штраф, а несколько неявок — это уже уклонение от службы, за которое полагается до двух лет лишения свободы.
— Я предполагаю, что будет так: высылают первую повестку — не пришел — административка, высылают вторую повестку — не пришел — могут снова административку, а могут уже и уголовку, потому что это неоднократная неявка по надлежащим образом врученной повестке, — говорит юрист.
По его словам, вопросы к закону вызывают предполагаемые объемы работы, которые последуют за его принятием: рассылка писем, очереди из призывников, количество административных протоколов и уголовных дел, которые кто-то должен будет расследовать.
Когда законопроект доберется до третьего чтения и будет ли принят в текущем виде, пока неясно. Но это не единственная идея по модернизации армии у российских депутатов: недавно в Госдуму внесли законопроект, который позволит набирать в резервисты многодетных отцов.