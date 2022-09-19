В армию — без повестки? Что значит для призывников новый закон Госдумы

До старта осенней призывной кампании осталась всего пара недель — она начнется, как обычно, в октябре. Однако в этом году депутаты обсуждают ряд изменений в законы, касающиеся армии и военных и в том числе: изменения правил призыва срочников. Разбираемся, какие поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» хотят внести депутаты и что изменится, если их утвердят.



Законопроект, о котором идет речь, начал активно обсуждаться этой весной. Он предполагает введение нового способа доставки повестки призывнику — заказным письмом. То есть при внесении соответствующих поправок ее не обязаны будут вручать лично в руки. А это значит, что опция «не попадаться военкому» будет недоступна желающим избежать службы в армии. Собственно, поэтому законопроект и был предложен: по действующему закону, повестку должны вручать под расписку, а призывники избегают ее получения.

