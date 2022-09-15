Шейминг русских из-за СВО, бандитские картели и дружба с украинцами: как российская семья живет в Мексике

— Мне всегда хотелось жить в другом климате, иметь совершенно другие возможности и получать опыт, какого ты не получишь в родных стенах. Жизнь в другой стране подстегивает тебя буквально выживать. Здесь нужно думать о перспективах всегда: кем я буду через год, два, пять лет. Здесь комфортно детям, они видят солнце, море. Это полезно для их психики, — объясняет красноярка (или уже мексиканка?).



Из Индии Юлия, Антон и две их дочери (обеих девочек Юлия рожала в домашних условиях, и мы писали про опыт семьи) вернулись в Красноярск в марте 2021 года. Летели домой с мыслью о том, что возвращаются ненадолго, будут думать, где перезимовать. Изначально планировали улететь в какую-нибудь азиатскую страну, но опасались снова застрять в карантине и стали искать место, где не будет жестких антиковидных ограничений.

