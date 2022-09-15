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Шейминг русских из-за СВО, бандитские картели и дружба с украинцами: как российская семья живет в Мексике

Юлия и Антон Денисовы уехали в страну авокадо вместе с двумя дочками. Одна уже пошла там в школу

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Семья совершила трансатлантический перелет и решила остаться жить в Мексике

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Переезд в другую страну — это всегда развитие и огромный спектр эмоций. Так считают красноярцы Юлия и Антон Денисовы, которые некоторое время жили в Индии, а в начале 2022 года переехали в Мексику. Они совершили трансатлантический перелет еще до начала спецоперации на Украине. Корреспондент NGS24.RU Кадрия Катцина поговорила с «поуехавшей» Юлей и узнала о жизни в Мексике, об агрессии к русским из-за спецоперации, о местном образовании и о том, почему в стране авокадо не процветают бизнес и сфера услуг.

Мексика не для зимовки


Юлия и Антон — красноярцы. Родились, учились и работали на сибирской земле. До встречи с Юлей Антон не думал, что уедет из России, а у нее уже был такой опыт — она пять лет прожила в Индии. Работа семейной пары позволяет жить в любой точке мира. Антон — бизнес-психолог, Юлия работает специалистом службы поддержки в сервисе бронирования отелей «Островок».

Семья отправляет свою школьницу во второй класс в Мексике

Семья отправляет свою школьницу во второй класс в Мексике

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— Мне всегда хотелось жить в другом климате, иметь совершенно другие возможности и получать опыт, какого ты не получишь в родных стенах. Жизнь в другой стране подстегивает тебя буквально выживать. Здесь нужно думать о перспективах всегда: кем я буду через год, два, пять лет. Здесь комфортно детям, они видят солнце, море. Это полезно для их психики, — объясняет красноярка (или уже мексиканка?).

Из Индии Юлия, Антон и две их дочери (обеих девочек Юлия рожала в домашних условиях, и мы писали про опыт семьи) вернулись в Красноярск в марте 2021 года. Летели домой с мыслью о том, что возвращаются ненадолго, будут думать, где перезимовать. Изначально планировали улететь в какую-нибудь азиатскую страну, но опасались снова застрять в карантине и стали искать место, где не будет жестких антиковидных ограничений.

— Изначально мы рассматривали Таиланд, но, почитав их новости, не рискнули. Два новых случая смерти от ковида делают там всю новостную повестку [и была опасность, что страна уйдет на карантин]. Это, на минуточку, лето 2021 года, когда весь мир вообще перестает обращать внимания на коронавирус. Тем более там последние 7–8 лет стало всё сложнее с визами, очень строгие правила переезда из штата в штат, с острова на остров. Мы понимали, что столкнемся с бюрократией. И наш выбор пал на Мексику. На тот момент в стране не было ограничений. Плюс ко всему, сюда не нужна виза, ты делаешь только разрешение на въезд, и при удачных обстоятельствах оно еще дает тебе право пребывания в стране до шести месяцев, — объясняет красноярка.

В очереди к миграционным офицерам в Мексике

В очереди к миграционным офицерам в Мексике

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Начать свой переезд семья Денисовых решила с туристической путевки. Вместе с билетами туда-обратно и проживанием в пятизвездочном отеле на двоих взрослых и двоих детей вышло 500 тысяч рублей.

— У нас был план Б. Если нам не понравилось бы в Мексике, у нас была возможность улететь обратно в Россию с воспоминаниями о приятном отдыхе. Отель взяли на 12 дней неподалеку от города Плая-дель-Кармен, в котором собирались жить, решили поездить, посмотреть. Мексика не подходит для того, чтобы тут просто перезимовать, для этого есть Азия, — делает выводы Юлия.

Преступные картели


В Мексике, как оказалось, есть свои минусы, если сравнивать ее с Таиландом, куда сначала хотели лететь на зимовку красноярцы. Фрукты здесь такие же, как в России, нет никаких драконов, ромбутанов. Обычные яблоки, апельсины. Но зато есть авокадо и любимый Юлин сезон дождей.

— Мне очень нравится местный сезон дождей, отступает жара, которая здесь доходит до +50 градусов, мы спасаемся только кондиционером и в основном сильное пекло пережидаем дома. А в дожди тут комфортные +20, — описывает климат Юля.

Заветное для сибиряков море. Карибское, если что

Заветное для сибиряков море. Карибское, если что

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Когда закончилась путевка, семья уже была готова переехать в съемную квартиру. Обошлось жилье недешево — в месяц они тратят около 800 долларов, но по местным меркам это еще не сильно дорого. Плюс пришлось потратить эквивалент около 100 тысяч рублей на то, чтобы эту квартиру обжить, поскольку в ней был только самый минимум мебели и бытовой техники. Зато квартира находится в сравнительно безопасном по уровню преступности городе. Жилой комплекс закрыт, на территории есть общий бассейн.

Вместо песочницы — бассейн. Как вам такие дворы?

Вместо песочницы — бассейн. Как вам такие дворы?

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— В Азии легко можно снять квартиру на месяц. Здесь всё исключительно на контрактах, и снимать жилье дешевле на весь год. Мы как раз сняли на этот период, если бы срок был меньше, цена доходила бы до полутора тысяч долларов в месяц. Перед заключением контракта проверяли нашу финансовую историю, брали контакты друзей, рекомендации. Для простой зимовки всё было очень сложно, и мы поняли, что вся эта история про то, чтобы оставаться здесь жить, — резюмирует Юля.

К тратам на квартиры добавились траты на авто. Арендовать машину в Мексике можно за эквивалент 50 тысяч рублей в месяц, купить «Сузуки» 2013 года обошлось в 450 тысяч рублей, и это очевидно дешевле, хоть и пришлось добавить денег на ремонт. Как говорят красноярцы, здесь машина далеко не роскошь, а средство передвижения. Общественного транспорта в Мексике нет, есть только междугородние рейсовые автобусы.

В подержанную «Сузуки» тоже пришлось вкладываться

В подержанную «Сузуки» тоже пришлось вкладываться

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По сравнению с Азией Мексика более цивилизованная, но минусы тут тоже есть. По словам наших земляков, страна застряла в «российских 90-х».

— Здесь невероятно сложно начать вести свой бизнес. Много криминала, вымогательства, примерно как у нас было в 90-е. В правительстве сидят преступные картели. То есть ты начинаешь свое дело — и к тебе приходят за деньгами на крышевание. Именно поэтому тут много чего нет, сервис и услуги могли бы быть более развитыми. Но в Мексике есть несомненный плюс — она дает возможности, которых в странах Азии просто нет. Здесь дети могут получить хорошее образование, — говорит красноярка.

Мексиканская отличница из России


Старший ребенок семьи Денисовых, Амелия, пошла в Мексике в частную школу, проучившись первый класс в красноярской. Родители рады билингвальному опыту, который дает нынешняя школа. Здесь первую половину учебного дня ребенок занимается на английском языке, вторую — на испанском. При этом дома все говорят на русском, а ребенок продолжает получать уроки от русских учителей онлайн.

Амелия на самом деле с радостью бежит в мексиканскую школу, потому что там ее хвалят за знания и старания

Амелия на самом деле с радостью бежит в мексиканскую школу, потому что там ее хвалят за знания и старания

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— Мы выбрали частную школу, с нашими документами мы можем пойти в государственную, но не хотим. Мексиканец с деньгами не отдаст ребенка в госшколу, он устроит ребенка именно в частную. И по статистике школы, которую мы выбрали, ее выпускники поступают в престижные вузы Европы и Америки. У них есть спорт, творческие занятия, музыка, но нет горячего питания. В госшколах есть, но и там оно платное, бесплатного нет. Очень интересно, что у детей нет маленьких перемен, они выходят на одну большую. Самое главное отличие от наших школ — здесь на детей не давят, говорят, что они молодцы, даже если результат не супер: ребенок же старался. Учителя подбадривают, поддерживают детей, — до сих пор удивляется Юлия такому отношению педагогов после российской школы.

Но качество образования, как говорит сама Юлия, в России в разы лучше.

— Дочь отучилась первый класс в Красноярске, а когда пошла во второй класс в Мексике, стала лучшей по математике среди одноклассников и намного опережает программу. Я считаю, что это показатель хорошего российского образования, — гордится своей дочкой Юля.

Травля из-за СВО


На этой фотографии — друзья семьи: есть и русские, есть и украинцы. Все живут в мире и понимании

На этой фотографии — друзья семьи: есть и русские, есть и украинцы. Все живут в мире и понимании

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Когда началась спецоперация, Юлия и Денис не могли пользоваться своими банковскими картами. Они стали выводить деньги через посредников. Обналичить средства можно, но не по официальному курсу, с каждого доллара, по словам Юли, они теряют 30 рублей.

— Фактически мы потеряли половину наших денег. Официальный курс доллара — это сказки по телевизору. Мы в один момент остались просто без денег, без возможности сходить в магазин. У нас появились люди, которые занимаются обналичкой через продажи. Была закрыта еще и возможность пополнения счетов. Пока что так и выкручиваемся, но как будет дальше, никто не знает, — сетует Юлия.

Из-за спецоперации Юлия в Мексике уже успела испытать на себе шейминг (травлю) в свой адрес. Только потому, что она из России. И это несмотря на то, что президент Мексики — один тех из мировых лидеров, которые официально поддерживают Россию.

В Мексике детям комфортно, есть много нового и интересного

В Мексике детям комфортно, есть много нового и интересного

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— У меня здесь есть подруга, она из Украины. Мы вместе были в спа и болтали. К нам подошла женщина поговорить и спросила у нас по-английски, откуда мы. Я сказала, что я из России, моя подруга — из Украины. Сама женщина была или из Америки, или из Великобритании, я не успела у нее уточнить. Она изменилась в лице и перестала со мной разговаривать, стала общаться с моей подругой и сквозь зубы попросила перевести ей фразу. Было очень обидно... В соцсети мне скидывали фотографии трупов, желали мне смерти. Это, конечно, жесть. И это никак не повлияло на мою позицию — нельзя делить мир на черное и белое. Им тоже не стоило расширять границы НАТО и подбираться к нам ближе. У меня есть возможность получать разную информацию и формировать свое собственное видение. Мне интересно мнение разных людей, но я сразу отсекаю тех, кто занимается ярой пропагандой. Мы в первую очередь остаемся людьми, — делится мнением Юлия.

После начала СВО все карты россиян оказались заблокированы, и ходить в магазины некоторое время они не могли. Но вот фото из местного ТРЦ

После начала СВО все карты россиян оказались заблокированы, и ходить в магазины некоторое время они не могли. Но вот фото из местного ТРЦ

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Сейчас Денисовы получили визу временного пребывания. Как они говорят, если всё будет хорошо, то через год они получат вид на жительство. Возвращаться в Россию семья пока не собирается в том числе из-за сложности перелета. Сейчас, чтобы попасть на родину, им придется лететь через Турцию, и, как говорит Юля, всей семье это обойдется очень дорого.

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