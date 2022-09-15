«Больше не поеду к этим цыганам»: наши читатели рассказали, где провели отпуск и куда ни за что не вернутся

— Наше Черное море — игра на выживание. Последний раз была в Сочи в 2009. И больше не хочу. Тина. Вонь. Ужас, — согласна с Романом наша читательница из Красноярска Елена.



Впрочем, всё познается в сравнении. Анна Благодарова из Екатеринбурга говорит, что в Краснодарском крае ей понравилось куда больше, чем в той же Абхазии.



— Цены на продукты даже где-то ниже, такие же акции. Фрукты, овощи вообще дешевые. Где загибают — не ходите к ним, пусть гниет, — советует Анна. — А вот в Абхазии — трэш. Заламывают цены нереально. Была там один день на экскурсии, не, природа супер, но цены, и дорога — серпантин, нет уж.



Абхазия

В Абхазии туристов было меньше, чем в Краснодарском крае, но все как один обращают внимание на чересчур высокие цены.



— Мы были в Абхазии в новом Афоне. Понравилась природа и то, что было построено еще при советском союзе. Из плюсов — не так много людей. Минусы: практически нет тротуаров, надо идти по факту по насыпной обочине или, если повезет, полуметровому тротуару, — делится впечатлениями наш читатель из Ростова-на-Дону, который предпочел представиться под ником V. — Необоснованно дорого, в кафе через одно очень неохотно приносят сдачу. Мелочь так вообще даже не пытаются искать. Помимо того, что чаевые уже заложены в счете. Много сточных канав, которые идут рядом с пляжем или вообще на него выходят. Вино — это отдельная боль. Можно пить исключительно то, что сделано на заводе. Остальное — откровенный разведенный порошок с ароматизаторами, в том числе и вина от частных производителей, стоящие 1000–1500 рублей за литр. Ощущение, что тебя всё время дурят.

