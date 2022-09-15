«Больше не поеду к этим цыганам»: наши читатели рассказали, где провели отпуск и куда ни за что не вернутся
Самая правдивая туристическая карта страны и ближнего зарубежья
С заграничными путешествиями в последнее время всё туже и туже. Из недавнего — Прибалтика и Польша запретили россиянам въезд на свою территорию. Потом выяснилось, что некоторые страны просто перестали принимать от россиян заявления на визу. Здесь даже самый стойкий противник внутреннего туризма взвоет и начнет присматриваться к отечественным направлениям. Если вы тоже решили обратить внимание на то, что поближе, облегчаем вам муки выбора. Мы опросили наших читателей, где они успели отдохнуть минувшим летом, какие впечатления привезли и куда больше не сунутся ни за какие коврижки. Чтобы обзор получился более структурированным, мы объединили популярные направления в блоки, а те, куда мало кто ездит, назвали «другими направлениями». Впрочем, думаем, вы и сами во всём разберетесь. И да, в списке есть немного ближнего зарубежья.
Краснодарский край
Разбуди любого среди ночи и спроси про самый популярный российский курорт, он, не задумываясь, назовет Краснодарский край. Это постоянный и стабильный поставщик рассказов про смерчи, голых туристов и прочие напасти и бессменный лидер по количеству переполненных пляжей. Этим летом он лишний раз подтвердил свою популярность, но мнения отдохнувших разделились. Например, наша читательница Ольга из Екатеринбурга рассказала, что уже в четвертый раз отдохнула с семьей в анапском отеле «Алеан Ривьера» и в будущем поедет еще.
— Детям заходит на ура, нам тоже нравится. Первый раз были в июне, до этого осенью ездили. С кешбэком от государства и от отеля неделя на четверых получилась сто тысяч, плюс дорога на машине в районе 45 тысяч с бензином, едой и ночевками, — рассказывает Ольга. — По дороге заезжали в Сызрань, прекрасный Волгоград и в парк Галицкого в Краснодаре. Парк просто супер. Осенью еще бы в горы куда-нибудь сгоняла.
Чуть дешевле обошелся отпуск нашей читательнице, екатеринбурженке Марии. Вместе с семьей она выложила за месяц 110 тысяч рублей. Но отдыхали дикарем.
— Своим ходом поехали на наш юг — Азовское море, поселок Кучугуры. За жилье 21 день отдали 24 тысячи. От Кучугур ездили уже сами и в Крым, и на Черное море (Веселовка), и в Анапу, и в другие туристические места, — делится подробностями путешествия Мария. — В общей сложности пробег 8000 км, на газу, с прицепом, за всё топливо отдали 25 тысяч, плюс платники две тысячи. Общий бюджет поездки на месяц — 110 тысяч. Море позитивных впечатлений, развлечений и взрослым, и ребенку. На российском юге были семьей впервые. Однозначно поедем еще.
В восторге от отдыха оказался Дмитрий Баланин из Екатеринбурга, который побывал в Ейске. Он называет его шикарным местом и всем рекомендует.
— Дорога
Единственное, о чём предупреждает Дмитрий — не вздумайте пробовать в Ейске местный плов, его наш читатель охарактеризовал просто: «редкостное г».
А вот Наталья Панкратьева из Уфы, отдохнувшая в Адлере, восторгов не разделяет.
— Ужас. Не понравилось. Пляж грязный, урн нет. Туалета и раздевалок нет. Зато за лежаки и зонты 500 рублей просят, — поделилась впечатлениями Наталья.
Побывавший в Анапе Роман Ваймер из Красноярска тоже не впечатлен.
— Ничего не понравилось. Море холодное. Медузы. Грязь! Скучаю по средиземному морю, — написал Роман.
— Наше Черное море — игра на выживание. Последний раз была в Сочи в 2009. И больше не хочу. Тина. Вонь. Ужас, — согласна с Романом наша читательница из Красноярска Елена.
Впрочем, всё познается в сравнении. Анна Благодарова из Екатеринбурга говорит, что в Краснодарском крае ей понравилось куда больше, чем в той же Абхазии.
— Цены на продукты даже где-то ниже, такие же акции. Фрукты, овощи вообще дешевые. Где загибают — не ходите к ним, пусть гниет, — советует Анна. — А вот в Абхазии — трэш. Заламывают цены нереально. Была там один день на экскурсии, не, природа супер, но цены, и дорога — серпантин, нет уж.
Абхазия
В Абхазии туристов было меньше, чем в Краснодарском крае, но все как один обращают внимание на чересчур высокие цены.
— Мы были в Абхазии в новом Афоне. Понравилась природа и то, что было построено еще при советском союзе. Из плюсов — не так много людей. Минусы: практически нет тротуаров, надо идти по факту по насыпной обочине или, если повезет, полуметровому тротуару, — делится впечатлениями наш читатель из Ростова-на-Дону, который предпочел представиться под ником V. — Необоснованно дорого, в кафе через одно очень неохотно приносят сдачу. Мелочь так вообще даже не пытаются искать. Помимо того, что чаевые уже заложены в счете. Много сточных канав, которые идут рядом с пляжем или вообще на него выходят. Вино — это отдельная боль. Можно пить исключительно то, что сделано на заводе. Остальное — откровенный разведенный порошок с ароматизаторами, в том числе и вина от частных производителей, стоящие 1000–1500 рублей за литр. Ощущение, что тебя всё время дурят.
Но и в этом царстве дороговизны туристы пытаются искать плюсы и даже находят. Например, читательница из Екатеринбурга, представившаяся Ларисой Геннадьевной, рассказала, что если закрыть глаза на то, что «цены в Абхазии раза в два выше, чем у нас», то море чистое и теплое, а по утрам недалеко от берега можно увидеть дельфинов.
— Ну и природа. А всё остальное — совдепия, — подытожила Лариса.
— Больше не поеду к этим цыганам, — добавляет екатеринбурженка Марина Владыкина. — В августе поехала на озеро Иссыкуль. Вот это рай.
Крым
Те, кто побывал в Крыму, отмечают, что там красиво, классный климат, отличное море, «особенно в Евпатории на частных пляжах». Жилье и еда — на любой кошелек. Есть хорошие отели и рестораны, почти везде принимают карты, на рынках очень дешевые овощи и фрукты.
— Отдыхали в Крыму, недалеко от Ялты, в августе. Очень понравилось! Обязательно еще поеду. Цены примерно уровня Сочи и Адлера, — говорит Евгения Полянина из Ростова-на-Дону. — Еще были один день в Феодосии: цены ощутимо ниже, но другой ландшафт, южный берег Крыма понравился больше.
Дагестан
Мнения туристов по поводу Дагестана снова разделились. Например, Илида Корешкова из Уфы была там после Кисловодска.
— Как в сказку попала. Красота и чистота, замечательные пейзажи, вкусная кухня, — рассказывает Илида. — Затем поехали в Дагестан. Грязь и антисанитария. Не готов пока Дагестан к приему гостей.
Зато Эдуарда Галямова из Екатеринбурга Дагестан впечатлил красивыми горами, каньоном, кухней, гостеприимным народом и относительным отсутствием туристов.
— Очень много мест, куда можно съездить. Дербент, Нарын-кала — есть что посмотреть! В самой Махачкале особо смотреть нечего, город очень плотный. Лучше Каспийск, город маленький, уютный. И аэропорт рядом, — рассказывает Эдуард. — Я был семьей, двое детей — четырнадцати и пяти лет. Никаких проблем. Народ спокойный и гостеприимный. Всё подскажут, объяснят. Даже вечером гуляли по темноте — никаких проблем.
Калининград
Чаще стали прощупывать туристы калининградское направление. Читатель Юрий из Москвы назвал его «таким субстратом Европы с провинциальным налетом России и тухнущей остринкой немцев» и посоветовал всем побывать там. А Ксения из Красноярска отметила, что больше всего в Калининграде ей понравились продукты и еда в общепите.
— Красивые города, приветливые люди. Не повезло только с погодой, зато было не жарко, — говорит Ксения.
Другие направления
Российские туристы признаются в любви Санкт-Петербургу, который их «никогда не разочаровывает», лестно отзываются о Байкале («недешево, но всё очень понравилось») и нахваливают Казань.
— Красиво, чисто, есть на что посмотреть, — определила для себя казанские приоритеты наша читательница Мила из Екатеринбурга. — Цены как и везде. Жилье — гостиница «Туполев» — 1800 рублей за комнату на двоих с завтраком. Завтраки сытные. Даже не ожидала. В магазинах цены такие же, как и в Екатеринбурге. Экскурсии показались дороговатыми, но зато очень интересно. В кафешках в центре и на набережной цены высокие.
А вот Майю Дмитриеву из Архангельска Казань не впечатлила. Она не понимает, почему ей все восторгаются, и называет Казань городом на один раз, «тем более для тех, кто видел Москву и Питер». Зато ее впечатлил Нижний Новгород.
— Нижний Новгород очень понравился: и историческая часть, и современная инфраструктура. Набережная Федоровского — полный восторг, — делится эмоциями Майя Дмитриева. — С Архангельском контраст мощный. Так и вспоминается реплика из фильма «Карнавал»: «Ведь где-то же есть жизнь!» Стоимость проезда в автобусе в Нижнем Новгороде — 30 рублей по карте, 35 — налом. И надо ли говорить, что позорных грязных пазиков там нет.
Елена Карпович из Красноярска рассказывает, что ей понравился Владивосток: «Погода хорошая, разнообразная кухня, воды Тихого океана, море теплое даже в июне». Ольга Ковалева из Екатеринбурга побывала в Сызрани и оценила «пляж, свежий воздух и красивейшую набережную, Камерный театр и уютные кафе». А Наталью Филиппову из Волгограда очень впечатлила Самара — девушка осталась в восторге от местных пляжей и набережных. В общем, если захочется, можно найти в России места, которые утолят ваш туристический голод.
А вы успели отдохнуть минувшим летом? Рассказывайте, где бывали, что видели, во сколько обошелся отпуск и стоил ли он того. Возможно, из ваших комментариев мы соберем еще более полную правдивую туристическую карту.