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«Больше не поеду к этим цыганам»: наши читатели рассказали, где провели отпуск и куда ни за что не вернутся

Самая правдивая туристическая карта страны и ближнего зарубежья

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Удивительно, но в России всё еще можно найти места, где нет безумного наплыва отпускников

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С заграничными путешествиями в последнее время всё туже и туже. Из недавнего — Прибалтика и Польша запретили россиянам въезд на свою территорию. Потом выяснилось, что некоторые страны просто перестали принимать от россиян заявления на визу. Здесь даже самый стойкий противник внутреннего туризма взвоет и начнет присматриваться к отечественным направлениям. Если вы тоже решили обратить внимание на то, что поближе, облегчаем вам муки выбора. Мы опросили наших читателей, где они успели отдохнуть минувшим летом, какие впечатления привезли и куда больше не сунутся ни за какие коврижки. Чтобы обзор получился более структурированным, мы объединили популярные направления в блоки, а те, куда мало кто ездит, назвали «другими направлениями». Впрочем, думаем, вы и сами во всём разберетесь. И да, в списке есть немного ближнего зарубежья.

Краснодарский край


Разбуди любого среди ночи и спроси про самый популярный российский курорт, он, не задумываясь, назовет Краснодарский край. Это постоянный и стабильный поставщик рассказов про смерчи, голых туристов и прочие напасти и бессменный лидер по количеству переполненных пляжей. Этим летом он лишний раз подтвердил свою популярность, но мнения отдохнувших разделились. Например, наша читательница Ольга из Екатеринбурга рассказала, что уже в четвертый раз отдохнула с семьей в анапском отеле «Алеан Ривьера» и в будущем поедет еще.

— Детям заходит на ура, нам тоже нравится. Первый раз были в июне, до этого осенью ездили. С кешбэком от государства и от отеля неделя на четверых получилась сто тысяч, плюс дорога на машине в районе 45 тысяч с бензином, едой и ночевками, — рассказывает Ольга. — По дороге заезжали в Сызрань, прекрасный Волгоград и в парк Галицкого в Краснодаре. Парк просто супер. Осенью еще бы в горы куда-нибудь сгоняла.

Владимир Лашманов из Нижнего Новгорода побывал в дивноморском пансионате «Энергетик» в ста метрах от моря. Номер «стандарт» обошелся в 1700 рублей на человека. «Улучшенный» номер будет всего на 400 рублей в сутки дороже

Владимир Лашманов из Нижнего Новгорода побывал в дивноморском пансионате «Энергетик» в ста метрах от моря. Номер «стандарт» обошелся в 1700 рублей на человека. «Улучшенный» номер будет всего на 400 рублей в сутки дороже

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Чуть дешевле обошелся отпуск нашей читательнице, екатеринбурженке Марии. Вместе с семьей она выложила за месяц 110 тысяч рублей. Но отдыхали дикарем.

— Своим ходом поехали на наш юг — Азовское море, поселок Кучугуры. За жилье 21 день отдали 24 тысячи. От Кучугур ездили уже сами и в Крым, и на Черное море (Веселовка), и в Анапу, и в другие туристические места, — делится подробностями путешествия Мария. — В общей сложности пробег 8000 км, на газу, с прицепом, за всё топливо отдали 25 тысяч, плюс платники две тысячи. Общий бюджет поездки на месяц — 110 тысяч. Море позитивных впечатлений, развлечений и взрослым, и ребенку. На российском юге были семьей впервые. Однозначно поедем еще.

В восторге от отдыха оказался Дмитрий Баланин из Екатеринбурга, который побывал в Ейске. Он называет его шикарным местом и всем рекомендует.

— Дорога 2350 км, на бензин ушло 7500 рублей в один конец. Гостиницы два раза, средний чек — 2000 рублей, ехали с женой и маленьким сыном. Два с половиной дня, и мы на море, — рассказывает Дмитрий. — Огромное количество роз по всему городу, огромное количество парков, обязательно посетите парк Поддубного. Пляж Каменка, который активно предлагают туристам, не рекомендую. Совсем. Хорошие пляжи — это Молодежный, там очень красиво и много развлечений, и пляж Центральный, там можно поесть королевские креветки в беконе на гриле. Птичий остров с пляжа Молодежный, на катере, обязательно советую. Такси — средний чек 150 рублей. Есть местное детское такси. При заказе с ребенком в «Яндексе» вы не найдете детский тариф, пишите в комментариях возраст ребенка, и что нужно детское кресло. Жилье — мы сняли второй этаж дома за 1700 рублей (санузел, кровати, кухня, телевизор, стиральная машина, кондиционер). На всё за две недели мы потратили 100 тысяч рублей, особо не экономили. Денег хватило. Отдохнули очень хорошо.

Единственное, о чём предупреждает Дмитрий — не вздумайте пробовать в Ейске местный плов, его наш читатель охарактеризовал просто: «редкостное г».

Свой рассказ Дмитрий подкрепил фотографиями, после которых так и хочется сорваться на пляж

Свой рассказ Дмитрий подкрепил фотографиями, после которых так и хочется сорваться на пляж

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А вот Наталья Панкратьева из Уфы, отдохнувшая в Адлере, восторгов не разделяет.

— Ужас. Не понравилось. Пляж грязный, урн нет. Туалета и раздевалок нет. Зато за лежаки и зонты 500 рублей просят, — поделилась впечатлениями Наталья.

Побывавший в Анапе Роман Ваймер из Красноярска тоже не впечатлен.

— Ничего не понравилось. Море холодное. Медузы. Грязь! Скучаю по средиземному морю, — написал Роман.

— Наше Черное море — игра на выживание. Последний раз была в Сочи в 2009. И больше не хочу. Тина. Вонь. Ужас, — согласна с Романом наша читательница из Красноярска Елена.

Впрочем, всё познается в сравнении. Анна Благодарова из Екатеринбурга говорит, что в Краснодарском крае ей понравилось куда больше, чем в той же Абхазии.

— Цены на продукты даже где-то ниже, такие же акции. Фрукты, овощи вообще дешевые. Где загибают — не ходите к ним, пусть гниет, — советует Анна. — А вот в Абхазии — трэш. Заламывают цены нереально. Была там один день на экскурсии, не, природа супер, но цены, и дорога — серпантин, нет уж.

Абхазия


В Абхазии туристов было меньше, чем в Краснодарском крае, но все как один обращают внимание на чересчур высокие цены.

— Мы были в Абхазии в новом Афоне. Понравилась природа и то, что было построено еще при советском союзе. Из плюсов — не так много людей. Минусы: практически нет тротуаров, надо идти по факту по насыпной обочине или, если повезет, полуметровому тротуару, — делится впечатлениями наш читатель из Ростова-на-Дону, который предпочел представиться под ником V. — Необоснованно дорого, в кафе через одно очень неохотно приносят сдачу. Мелочь так вообще даже не пытаются искать. Помимо того, что чаевые уже заложены в счете. Много сточных канав, которые идут рядом с пляжем или вообще на него выходят. Вино — это отдельная боль. Можно пить исключительно то, что сделано на заводе. Остальное — откровенный разведенный порошок с ароматизаторами, в том числе и вина от частных производителей, стоящие 1000–1500 рублей за литр. Ощущение, что тебя всё время дурят.

Но и в этом царстве дороговизны туристы пытаются искать плюсы и даже находят. Например, читательница из Екатеринбурга, представившаяся Ларисой Геннадьевной, рассказала, что если закрыть глаза на то, что «цены в Абхазии раза в два выше, чем у нас», то море чистое и теплое, а по утрам недалеко от берега можно увидеть дельфинов.

— Ну и природа. А всё остальное — совдепия, — подытожила Лариса.

— Больше не поеду к этим цыганам, — добавляет екатеринбурженка Марина Владыкина. — В августе поехала на озеро Иссыкуль. Вот это рай.

Екатерина Лемберг из Екатеринбурга этим летом наслаждалась местной природой: «Иртяш, Тургояк, Акакуль, Увильды. И никакого моря не надо!»

Екатерина Лемберг из Екатеринбурга этим летом наслаждалась местной природой: «Иртяш, Тургояк, Акакуль, Увильды. И никакого моря не надо!»

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Крым


Те, кто побывал в Крыму, отмечают, что там красиво, классный климат, отличное море, «особенно в Евпатории на частных пляжах». Жилье и еда — на любой кошелек. Есть хорошие отели и рестораны, почти везде принимают карты, на рынках очень дешевые овощи и фрукты.

— Отдыхали в Крыму, недалеко от Ялты, в августе. Очень понравилось! Обязательно еще поеду. Цены примерно уровня Сочи и Адлера, — говорит Евгения Полянина из Ростова-на-Дону. — Еще были один день в Феодосии: цены ощутимо ниже, но другой ландшафт, южный берег Крыма понравился больше.

Дагестан


Мнения туристов по поводу Дагестана снова разделились. Например, Илида Корешкова из Уфы была там после Кисловодска.

— Как в сказку попала. Красота и чистота, замечательные пейзажи, вкусная кухня, — рассказывает Илида. — Затем поехали в Дагестан. Грязь и антисанитария. Не готов пока Дагестан к приему гостей.

Зато Эдуарда Галямова из Екатеринбурга Дагестан впечатлил красивыми горами, каньоном, кухней, гостеприимным народом и относительным отсутствием туристов.

— Очень много мест, куда можно съездить. Дербент, Нарын-кала — есть что посмотреть! В самой Махачкале особо смотреть нечего, город очень плотный. Лучше Каспийск, город маленький, уютный. И аэропорт рядом, — рассказывает Эдуард. — Я был семьей, двое детей — четырнадцати и пяти лет. Никаких проблем. Народ спокойный и гостеприимный. Всё подскажут, объяснят. Даже вечером гуляли по темноте — никаких проблем.

Калининград


Чаще стали прощупывать туристы калининградское направление. Читатель Юрий из Москвы назвал его «таким субстратом Европы с провинциальным налетом России и тухнущей остринкой немцев» и посоветовал всем побывать там. А Ксения из Красноярска отметила, что больше всего в Калининграде ей понравились продукты и еда в общепите.

— Красивые города, приветливые люди. Не повезло только с погодой, зато было не жарко, — говорит Ксения.

Другие направления


Российские туристы признаются в любви Санкт-Петербургу, который их «никогда не разочаровывает», лестно отзываются о Байкале («недешево, но всё очень понравилось») и нахваливают Казань.

— Красиво, чисто, есть на что посмотреть, — определила для себя казанские приоритеты наша читательница Мила из Екатеринбурга. — Цены как и везде. Жилье — гостиница «Туполев» — 1800 рублей за комнату на двоих с завтраком. Завтраки сытные. Даже не ожидала. В магазинах цены такие же, как и в Екатеринбурге. Экскурсии показались дороговатыми, но зато очень интересно. В кафешках в центре и на набережной цены высокие.

Светлана Зуева из Екатеринбурга побывала на Алтае. Особенно ей понравился турприют «Аркадия» и конные походы по горам: «О, красиво! Немного сложно, немного экстремально, но незабываемо!»

Светлана Зуева из Екатеринбурга побывала на Алтае. Особенно ей понравился турприют «Аркадия» и конные походы по горам: «О, красиво! Немного сложно, немного экстремально, но незабываемо!»

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А вот Майю Дмитриеву из Архангельска Казань не впечатлила. Она не понимает, почему ей все восторгаются, и называет Казань городом на один раз, «тем более для тех, кто видел Москву и Питер». Зато ее впечатлил Нижний Новгород.

— Нижний Новгород очень понравился: и историческая часть, и современная инфраструктура. Набережная Федоровского — полный восторг, — делится эмоциями Майя Дмитриева. — С Архангельском контраст мощный. Так и вспоминается реплика из фильма «Карнавал»: «Ведь где-то же есть жизнь!» Стоимость проезда в автобусе в Нижнем Новгороде — 30 рублей по карте, 35 — налом. И надо ли говорить, что позорных грязных пазиков там нет.

Елена Карпович из Красноярска рассказывает, что ей понравился Владивосток: «Погода хорошая, разнообразная кухня, воды Тихого океана, море теплое даже в июне». Ольга Ковалева из Екатеринбурга побывала в Сызрани и оценила «пляж, свежий воздух и красивейшую набережную, Камерный театр и уютные кафе». А Наталью Филиппову из Волгограда очень впечатлила Самара — девушка осталась в восторге от местных пляжей и набережных. В общем, если захочется, можно найти в России места, которые утолят ваш туристический голод.

А вы успели отдохнуть минувшим летом? Рассказывайте, где бывали, что видели, во сколько обошелся отпуск и стоил ли он того. Возможно, из ваших комментариев мы соберем еще более полную правдивую туристическую карту.

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