Красивый маяк и
15-метровая «Маска скорби»: показываем снимки Магадана с высоты
Слава Степанов сделал фото одного из самых известных городов Дальнего Востока
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Фотограф из Новосибирска Слава Степанов сделал снимки Магадана с высоты. Этот город находится на Дальнем Востоке. Во времена СССР там работали исправительные лагеря системы ГУЛАГ. Сейчас в Магадане открывают новые общественные пространства и строят новый микрорайон.
Посмотрите на снимках Славы Степанова, как выглядит этот город.
Ранее Слава Степанов сделал снимки города Бийска с высоты. Через него проходит дорога в Республику Алтай. Посмотрите на эти кадры.