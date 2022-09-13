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Красивый маяк и 15-метровая «Маска скорби»: показываем снимки Магадана с высоты

Слава Степанов сделал фото одного из самых известных городов Дальнего Востока

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Магадан — административный центр области, в нем живет около 90 000 человек. Жители начали покидать город в 1990-е годы

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Фотограф из Новосибирска Слава Степанов сделал снимки Магадана с высоты. Этот город находится на Дальнем Востоке. Во времена СССР там работали исправительные лагеря системы ГУЛАГ. Сейчас в Магадане открывают новые общественные пространства и строят новый микрорайон.

Посмотрите на снимках Славы Степанова, как выглядит этот город.

На фото — мемориал «Маска скорби», его высота — 15 метров. Как пишет Слава Степанов в своем блоге в «Яндекс.Дзен», местного населения было недостаточно для работы на золотом руднике. Проблему решили за счет репрессированных

На фото — мемориал «Маска скорби», его высота — 15 метров. Как пишет Слава Степанов в своем блоге в «Яндекс.Дзен», местного населения было недостаточно для работы на золотом руднике. Проблему решили за счет репрессированных

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Вокруг Магадана построили несколько лагерей ГУЛАГа. Помимо добычи золота заключенные занимались вырубкой леса и строительством дорог

Вокруг Магадана построили несколько лагерей ГУЛАГа. Помимо добычи золота заключенные занимались вырубкой леса и строительством дорог

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В 1953 году в лагерях содержалось более <nobr class="_">145 000</nobr> заключенных

В 1953 году в лагерях содержалось более 145 000 заключенных

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Магадан — административный центр области, в нем живет около <nobr class="_">90 000</nobr> человек. Жители начали покидать город в <nobr class="_">1990-е</nobr> годы

Магадан — административный центр области, в нем живет около 90 000 человек. Жители начали покидать город в 1990-е годы

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На побережье установлен маяк, а в парке недалеко от него — скульптура с подсветкой

На побережье установлен маяк, а в парке недалеко от него — скульптура с подсветкой

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На фото — Свято-Троицкий кафедральный собор. Раньше на его месте было здание «Дальстроя». Этот трест распоряжался трудом заключенных

На фото — Свято-Троицкий кафедральный собор. Раньше на его месте было здание «Дальстроя». Этот трест распоряжался трудом заключенных

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Ранее Слава Степанов сделал снимки города Бийска с высоты. Через него проходит дорога в Республику Алтай. Посмотрите на эти кадры.

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Дальний ВостокМагаданСлава Степанов
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