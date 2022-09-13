Красивый маяк и 15-метровая «Маска скорби»: показываем снимки Магадана с высоты

Фотограф из Новосибирска Слава Степанов сделал снимки Магадана с высоты. Этот город находится на Дальнем Востоке. Во времена СССР там работали исправительные лагеря системы ГУЛАГ. Сейчас в Магадане открывают новые общественные пространства и строят новый микрорайон.

Посмотрите на снимках Славы Степанова, как выглядит этот город.